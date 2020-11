Rafael Nadal igra v večernem terminu

Na finalnem teniškem turnirju bosta v nedeljo na sporedu dva dvoboja. Kot prva bosta na igrišče stopila Dominic Thiem in Stefanos Cicipas, zvečer pa še Rafael Nadal in Andrej Rubljov.

Pravzaprav bomo v uvodnem dvoboju turnirja med Dominicom Thiemom in Stefanosom Cicipasom videli ponovitev lanskega finala. Lani je bil po treh nizih boljši Grk. Sicer v medsebojnih dvobojih malo bolje kaže Thiemu (4:3). Kako bo danes?

V večernih urah bosta igrala Rafel Nadal in Andrej Rubljov. Rafa zmage na tem turnirju še nima, in kot je povedal na novinarski konferenci, bo letos poskusil še enkrat. Španec je priznal, da mu podlaga v areni O2 ne ustreza najbolje, a se bo boril do zadnjega. Mladi Andrej Rubljov je na turnirju prvič in nima česa izgubiti. Do zdaj sta igrala le enkrat in takrat je bil boljši 34-letni Majorčan.

Dvoboja: 15.00 Dominic Thiem (Avt) – Stefanos Cicipas (Grč) 21.00 Rafael Nadal (Špa) – Andrej Rubljov (Rus)

Lestvici: Skupina Tokio 1970:

Novak Đoković 0 zmag - 0 porazov

Daniil Medvedjev 0 - 0

Aleksander Zverev 0 - 0

Diego Schwartzman 0 - 0 Skupina London 2020:

Rafael Nadal 0 zmag - 0 porazov

Dominic Thiem 0 - 0

Stefanos Cicipas 0 - 0

Andrej Rubljov 0 - 0

Kako poteka tekmovanje?

Igralci so razdeljeni v dve skupini, v katerih bo igral vsak z vsakim. V nadaljevanje oziroma v polfinale se uvrstita prvouvrščena iz vsake skupine. Prvouvrščeni iz skupine A se bo v polfinalu pomeril z drugouvrščenim iz skupine B in obratno. Igralci bodo igrali na dva dobljena niza.

Turnir se začne v nedeljo, 15. novembra, in bo trajal do 22. novembra. Denarni sklad znaša 5,7 milijona dolarjev (4,8 milijona evrov).