Besede Novaka Đokovića ne presenečajo

Foto: Guliver/Getty Images

Rafael Nadal, ki bo prvič na igrišče stopil v nedeljo zvečer, še nima zmage na tem turnirju. Tokrat ga v prvem dvoboju čaka Andrej Rubljov. Za mladega Rusa je to prvi nastop na finalnem turnirju. "Seveda si želim zmagati na tem turnirju, ampak nimam nobenih težav, ker na njem še nisem zmagal. Zelo sem zadovoljen s svojo kariero, toda še naprej se bom boril za zmago in to je še ena priložnost," je na novinarski konferenci dejal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki priznava, da mu ta podlaga ne ustreza najbolj. Rafa je bil izžreban v ekipo London 2020. Poleg Nadala in Rubljova sta v tej skupini še Dominic Thiem in Stefanos Cicipas.

Đoković dobro ve, po kaj je prišel v London

Novak Đoković, prvi igralec sveta in eden glavnih favoritov za zmago, je bil izžreban v ekipo Tokio 1970. Srb bo v ponedeljek uvodni dvoboj igral proti Diegu Schwartzmanu. Argentinec je eden tistih, ki se je prvič uvrstil na finalni turnir. Đoković, ki se je že zagotovil prvo mesto na lestvici ATP, bo imel v svoji skupini za nasprotnika še Daniila Medvedjeva in Aleksandra Zvereva.

"Glede na to, da že vem, da bom leto končal kot prvi igralec, je nekaj manj pritiska, ampak to ne spremeni dejstva, zakaj sem tukaj. Bolj kot kdorkoli si želim osvojiti to lovoriko," je pred začetkom turnirja povedal 33-letni Srb, ki bo lovil že šesto zmago na finalnem turnirju. V primeru turnirske zmage bi se izenačil z Rogerjem Federerjem. Ta je zaradi poškodbe sezono končal predčasno.

Kako kaže pri preostalih šestih igralcih?

Daniil Medvedjev je že lani igral na tem turnirju, a prevelika psihološka in fizična utrujenost je terjala svoj davek. V letošnji, nekoliko drugačni sezoni, je videti bolje pripravljen. Rus je prejšnji konec tedna zmagal turnir serije masters v Parizu in bi bil eden tistih, ki bi se veselil zmage.

Aleksander Zverev Foto: Gulliver/Getty Images

Bo afera vplivala nanj? Do zdaj še ni.

Aleksander Zverev je leta 2018 že dvignil prestižno lovoriko, prav tako pa je letos že igral v finalu OP ZDA, ko je moral premoč priznati Dominicu Thiemu. Prav tako je prejšnji konec tedna igral v finalu in ravno tako izgubil. Nemec ima trenutno veliko težav zunaj igrišč, saj ga je nekdanje dekle obtožilo hudega nasilja, ki ga je 23-letni nemški igralec zanikal. Do zdaj ga obtožbe niso iztirile, kako bo v Londonu?

Diego Schwartzman je debitant na tem turnirju. Nizki Argentinec, v višino meri le 170 centimetrov, je na OP Francije prišel do polfinala in se letos prvič v karieri prebil med najboljših deset igralcev na svetu.

Od tega turnirja lahko veliko pričakuje tudi Dominic Thiem, letošnji zmagovalec turnirjev za grand slam. Na podlagi te zmage bi Avstrijec lahko imel še več samozavesti in bi šel v Londonu še korak dlje. Lani je namreč proti Stefanosu Cicipasu izgubil v finalu.

Stefanos Cicipas je lani zmagal na turnirju v Londonu.

Kakšno je stanje Grka?

Stefanos Cicipas, grški teniški igralec, se je pred 12 meseci v Londonu veselil velike zmage, potem ko je sploh prvič nastopil na tem turnirju. Cicipas zmage na turnirjih za grand slam še nima, vprašanje pa je, v kakšnem stanju je trenutno. Na zadnjem turnirju v Parizu se je boril s poškodbo noge.

Andrej Rubljov poleg Schwartzmana drugi igralec, ki se je prvič prebil na ta turnir. Letos je mlademu Rusi uspel velik preboj. V letošnji sezoni je zmagal na 40 dvobojih in v svojo vitrino pospravil pet lovorik, to je največ, kar je komurkoli letos uspelo.

V prihodnjem tednu nas zagotovo čaka serija teniških poslastic, in ob takšni zasedbi bi težko napovedali, kdo bo zmagovalec. Vseeno nekatere ankete kažejo, da ima največ možnosti Novak Đoković.

Foto: Gulliver/Getty Images

Kako poteka tekmovanje?

Igralci so razdeljeni v dve skupini, v katerih bo igral vsak z vsakim. V nadaljevanje oziroma v polfinale se uvrstita prvouvrščena iz vsake skupine. Prvouvrščeni iz skupine A se bo v polfinalu pomeril z drugouvrščenim iz skupine B in obratno. Igralci bodo igrali na dva dobljena niza.

Turnir se začne v nedeljo, 15. novembra, in bo trajal do 22. novembra. Denarni sklad znaša 5,7 milijona dolarjev (4,8 milijona evrov).