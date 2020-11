Med Đokovićem in ATP naj bi počilo zaradi denarja

"Vzemite ga (denar, op. p.) revnim in ga dajte bogatim," naj bi bila ena od točk, ki jo je sprejel svet igralcev združenja ATP, ki mu zdaj predseduje Kevin Anderson. Podpornika tega sta ostala tudi Roger Federer in Rafael Nadal, medtem ko je Novak Đoković pred časom kot predsednik tega sveta odstopil in se pridružil novemu združenju PTPA. Eden od razlogov naj bi bil tudi denar.

Foto: Gulliver/Getty Images

Med letošnjim teniškim OP ZDA je bilo kar precej pestro, potem ko je kar nekaj igralcev prestopilo v novo združenje igralcev (PTPA). Eden od vodilnih tega združenja je Novak Đoković, ki je odstopil z mesta predsednika sveta igralcev v združenju ATP. Novemu združenju se nista pridružila Roger Federer in Rafael Nadal. Švicar in Nadal menita, da trenutno niso časi, da bi se razdvajali, ampak da morajo v teh težkih časih držati skupaj. A zdaj, kot kaže, gre v ozadju tudi za denar.

After today’s successful meeting, we are excited to announce the beginning of the Professional Tennis Players Association (PTPA). The first player only association in tennis since 1972. #PTPA pic.twitter.com/070TRKZ4xG — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) August 29, 2020

Novak Đoković naj bi se zavzemal za igralce, ki se komaj prebijajo skozi sezono. Foto: Guliver/Getty Images

Pred časom se je na družabnih omrežjih za kratek čas pojavil dokument, iz katerega je razvidno, da ima svet igralcev za leto 2021 posebne načrte, ki pa verjetno marsikaterim igralcem niso všeč. Sploh tistim, ki so na lestvici ATP uvrščeni nekoliko nižje. V svetu igralcev zagovarjajo spremembo pri razdelitvi denarnih nagrad na turnirjih. Tisti igralci, ki imajo že tako veliko denarja, bi po novem dobili še več denarne pogače od denarnih skladov.

"Denarno nagrado v kvalifikacijah in v prvih krogih je treba znižati in jo povečati v naslednjih krogih turnirja," piše v dokumentu. Po prvem valu koronavirusa, ko so se ponovno začeli turnirji, so namreč sprejeli pravilo, da je razdelitev turnirskega sklada bolj prilagojena tistim, ki so nižje uvrščeni na svetovni lestvici. Očitno bi radi v prihodnji sezoni to spet spremenili.

Here's the screencap of an ATP communication which Elias deleted in the quote tweet above. pic.twitter.com/3pb5UQGdgR — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 6, 2020

Svojo objavo je izbrisal po nekaj minutah

Zapise je na svojem Twitterju objavil Gasato Elias, trenutno 421. igralec sveta in nekdaj že 56. igralec sveta. Po nekaterih zapisih v srbskih medijih naj bi bil to eden od razlogov, da se je Đoković odločil za prestop, saj ima novo združenje drugačen pogled na vse skupaj. Le nekaj minut po objavi zapisa je Elias izbrisal svojo objavo. Mnogi menijo, da jo je verjetno izbrisal potem, ko ga je opozorila ATP.

Še zelo svež je spomin, kaj se je prvemu igralcu sveta zgodilo v New Yorku, ko je po nesreči zadel linijsko sodnico. Foto: Gulliver/Getty Images

Na račun Srba je bilo v času OP ZDA veliko kritik. Še zelo svež je spomin, kaj se je prvemu igralcu sveta zgodilo v New Yorku. Tam je po nesreči zadel linijsko sodnico in zaradi tega je bil izključen s turnirja. Njegovi privrženci menijo, da je bila (pre)ostra odločitev lahko posledica tudi novoustanovljenega združenja. Novak Đoković še ni končal letošnje sezone, konec tedna se v Londonu začenja finalni turnir najboljše osmerice, kjer bo igral tudi 33-letni Beograjčan.