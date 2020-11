Novak Đokovć je spregovoril o dnevih, ko ne more spati, jesti in ko se v njem dogaja tako imenovani "torando". Srba bomo letos lahko spremljali na teniških igriščih in gledali mojstrovine njega in ostalih najboljših igralcev.

Najboljših osem teniških igralcev se bo od 15. do 22. novembra v Londonu udarila na finalnem turnirju. Torej si lahko obetamo kar nekaj teniških poslastic. V znamenju tega je potekal pogovor, v katerem sta gostovala Novak Đoković in Pete Sampras.

Đoković se čudi, kako je Samprasu uspelo kaj takšnega

Govora je bilo tudi o prvem mestu na svetovni lestvici. Srbski zvezdnik bo letos še šestič v karieri sezono končal na prvem mestu in se izenačil z legendarnim Samprasom, ki mu je to uspelo kar šest let zapored. "Šest let zapored … Ne vem, kako ti je to uspelo. Vse spoštovanje Pete," mu je spoštovanje izkazal Đoković.

Foto: Gulliver/Getty Images

Čeprav je pri igralcih s takšnimi uspehi navzven videti vse lepo, se v ozadju in v njih dogaja še marsikaj drugega. To sta potrdila tako Đoković kot tudi Sampras. Prvi je tudi razkril, da se v takšnih trenutkih veliko dogaja na igrišču in tudi izven igrišča.

"To je velik dosežek in velika zavzetost, ki jo morate pokazati v življenju. Ne samo na igrišču, ampak tudi zunaj njega. Povsem razumem, kaj želi povedati Pete," je uvodoma povedal prvi igralec sveta, ki se je strinjal z Američanom, da so tovrstni uspehi med drugim tudi zelo utrudljivi.

"Včasih ne jeste, ne spite dobro, imate poseben občutek v želodcu, včasih imate težke odnose z ljudmi okrog sebe. Včasih ste nevzdržni do sebe. Nervoza, stres, "metuljčki" ali karkoli že hočete. Vsa ta negativna in pozitivna čustva, ves ta "tornado", ki se dogaja znotraj vas … Veliko je skrbi," je povedal 33-letni Beograjčan, ki je že kot majhen otrok spremljal Samprasa in je bil tudi njegov idol.

Kaj bi si želela drug od drugega?

Zanimivo je bilo slišati odgovore, kaj bi v teniški igri vzela drug od drugega. Pravzaprav sta bila odgovora nekako pričakovana. Sampras je omenil, da bi od Đokovića vzel vračanje servisa oziroma tako imenovani "return", medtem ko bi se Novak poslužil Samprasovega servisa in njegove igre na mreži – "volley".

O2 Arena bo to leto brez gledalcev, prav tako bodo stroga pravila za igralce. Foto: Gulliver/Getty Images

Brez šale v Londonu, pravila so zelo stroga

Londonski organizatorji so že vse pripravili za teniški spektakel na katerem bodo zaradi položaja v svetu stroga pravila. Igralci bodo nastanjeni v hotelu polega O2 Arene, prav tako bodo obvezni testi za vse sodelujoče. Rezultati testov bodo znani že čez nekaj ur. Tisti, ki se ne bo želel testirati, ne bo smel igrati. Prvič jih bodo testirali v četrtek, igralci pa morajo biti na prizorišču najpozneje v sredo. Dokler njihovi testi ne bodo negativni, bodo morali biti v izolaciji. Dodatni testi ne bodo potrebni, če igralci ne bodo imeli nobenih simptomov.

Britanci igralcem niti malo ne bodo pogledali skozi prste. Vsak, ki bo brez dovoljenja zapustil hotel, bo diskvalificiran, kar pomeni, da bodo morali tam spati, jesti in preživljati prosti čas.

V Londonu linijskih sodnikov ne, tako da se Novaku ne more ponoviti scenarij iz OP ZDA. Foto: Reuters

Linijskih sodnikov ne bo

Ba turnirju tokrat ne bo linijskih sodnikov, ampak bodo uporabljali skolje oko, tako da se 33-letnemu Srbu ne more ponoviti scenarij iz OP ZDA. Tam bodo nastopili Novak Đoković, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Cicipas, Aleksander Zverev, Andrej Rublev in Diego Schwartzman.