Ostro nad Đokovića: predlaga mu, naj raje plete šale in obdeluje les

Martina Navratilova je bila do Srba zelo kritična že, ko je na OP ZDA zadel linijsko sodnico in pozneje ni zbral dovolj poguma, da bi prišel na novinarsko konferenco. Tokrat se je v intervjuju za Irish Times spotaknila še ob nov sindikat teniških igralcev - Zvezo profesionalnih igralcev tenisa (PTPA). Ta je bil ustanovljen tik pred letošnjim OP ZDA. Eden izmed vodilnih ljudi tega sindikata je Novak Đoković, medtem ko sta se Rafael Nadal in Roger Federer odločila, da ne bosta vstopila v novo združenje teniških igralcev.

Martina Navratilova je ženska brez dlake na jeziku. Tudi ko gre za Novaka Đokovića. Foto: Getty Images

Meni, da je bolje, da se Srb ukvarja s čim drugim

Zelo kritična do nove organizacije in predvsem do Novaka Đokovića je bila tudi Martina Navratilova, 18-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

"On misli, da dela pravo stvar. Ne strinjam se z njegovo odločitvijo. To ne bo pomagalo tenisu, bolje bi bilo brez tega. Ne razumem ga. Ko si teniški igralec, se moraš posvetiti športu in vso energijo usmerjati v to. Da se sprostiš, torej gledaš televizijo, obdeluješ les ali pleteš šale. To ti pomaga, da se sprostiš, in ti da energijo, ne pa to, da ustanoviš sindikat," je izjavila ena najboljših teniških igralk vseh časov.

Meni, da bi bilo bolje, če bi se Novak posvečal samo igranju tenisa. Foto: Gulliver/Getty Images

"Rešimo to težavo, namesto da delamo nove"

Začudilo jo je, da je srbski teniški zvezdnik izstopil iz že ustanovljenega sindikata in s pomočjo še nekaterih drugih igralcev ustanovil novega, s katerim si bodo pri ATP izboril več pravic.

"To nikakor ne more pomagati. To lahko počne takrat, ko bo nehal igrati tenis. To ni nikomur v pomoč. Med pandemijo koronavirusa nas poskušaš razdeliti, medtem ko poskušamo igrati na turnirjih, ne da bi ljudje zboleli ali umirali zaradi covid-19," je še povedala Američanka s češkimi koreninami. Beograjčanu je še sporočila: "Rešimo to težavo, namesto da delamo nove."

Đoković ne razume, zakaj takšen odpor "Moram povedati, da sem neprijetno presenečen nad nekaterimi igralci." Foto: Gulliver/Getty Images

Prvi igralec sveta je že pred časom dejal, da je to šele začetek novega sindikata in da bodo potrebovali še kar nekaj časa, da bodo lahko začeli delovati s polno močjo. Prav tako ni razumel, zakaj je toliko odpora, zlasti pri nekaterih igralcih.

"Moram povedati, da sem neprijetno presenečen nad nekaterimi igralci, ki menijo, da to ni dobro za naš šport. Ne strinjam se s tem," je že septembra razlagal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Turneja Adria Tour se je klavrno končala. Foto: Reuters

Združil igralce, a se tudi okužil

Ob tem moramo spomniti, da je po prvem valu koronavirusa Novak Đoković organiziral dobrodelne turnirje v sklopu Adrie Toura in na ta način združil nekatere igralce. Turneja se je sicer klavrno končala, potem ko so se nekateri igralci in člani spremljevalnega osebja okužili s koronavirusom. Med njimi je bil tudi Đoković.