Kaj se je dogajalo z Novakom Đokovićem, se mu res ni ljubilo igrati?

Teniški igralec Novak Đoković je v petek na turnirju na Dunaju doživel enega najhujših porazov v karieri. Mnogi so mu v dvoboju očitali nezainteresiranost, medtem ko je po samem dvoboju tudi sam dejal, da se mu ni ljubilo igrati in da je na turnirju dobil tisto, po kar je prišel.

"Prvi igralec sveta je bil na igrišču neprepoznaven, pravzaprav ni bilo videti nobene energije." Foto: Reuters

V petek je završalo v teniškem svetu, potem ko je Novak Đoković presenetljivo izgubil proti Lorenzu Sonegu, ki se je na turnir prebil kot srečni poraženec. Italijan je Đokoviću prepustil le tri igre (6:2, 6:1), Srb pa je doživel enega najhujših porazov v svoji karieri. Prvi igralec sveta je bil na igrišču neprepoznaven, pravzaprav ni bilo videti nobene energije. In kot je tudi sam dejal, je na turnirju dosegel svoj namen.

Nole je na Dunaju potreboval dve zmagi, da si do konca leta zagotovi prvo mesto na lestvici ATP. In to mu je z uvrstitvijo v četrtfinale uspelo. "Dejstvo, da sem si ob koncu leta zagotovil prvo mesto, je danes zelo vplivalo name. Naredil sem, kar sem želel in zaradi česar sem prišel sem – da si zagotovim prvo mesto," je uvodoma povedal Beograjčan, ki se ni prav dolgo zadržal na novinarski konferenci. "Grem naprej ... Zdrav sem in že pogledujem proti Londonu, kjer želim čim bolje končati letošnjo sezono."

Smrt metropolita Amfilohije ga je prizadela

Beograjčana je petkova smrt metropolita Amfilohije precej prizadela. Đoković ga je imel priložnost spoznati in je bil po njegovem mnenju nekakšna zvezda vodnica za srbsko pravoslavno ljudstvo. "Nekaj časa sem preživel z njim in občutil njegovo energijo, ki jo je imel. Čeprav ni več med živimi, sem prepričan, da bo prisoten med nami še dolga leta."

"Zelo čuden dan. Je, kar je." Foto: Reuters

"Preprosto se mi ni ljubilo igrati"

Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je med drugim priznal, da se mu ni ljubilo igrati. Do neke mere je nanj vplivala tudi smrt metropolita. "Ne toliko, da ne bi mogel igrati. Preprosto se mi ni ljubilo igrati. Naredil sem tisto, kar sem želel in zaradi česar sem prišel. Zelo čuden dan. Je, kar je. Nadaljujem in obračam nov list. Zdaj bom nekaj časa preživel z družino. Vračam se v Srbijo in veselim se tega. Potem se bom dobro pripravil na London in tam želim sezono končati na najboljši možen način," je še povedal 33-letni teniški igralec.

Lorenzo Sonego je igral dvoboj svojega življenja. Foto: Reuters

Povsem drugačno razpoloženje smo lahko videli pri Lorenzu Sonegu, ki je priznal, da je to njegova največja zmaga v karieri. "Vemo, kdo je Novak, on je najboljši na svetu. Danes sem res dobro igral, rad imam ta turnir, rad imam pogoje tukaj, neverjetno je. Ne vem, kaj naj še povem. Odigral sem dvoboj življenja," je povedal Sonego.