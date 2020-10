Đoković še bližje rekordu Samprasa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski teniški igralec Novak Đoković je bil uspešen v drugem krogu teniškega turnirja na Dunaju. S 7:6 in 6:3 je premagal Hrvata Borno Ćorića, s tem pa se še bolj približal prvemu mestu na računalniški lestvici tudi ob koncu sezone. Đoković bi že šestič leto končal na prvem mestu, s čimer bi izenačil rekord Peta Samprasa.

Če se bo Španec Rafael Nadal, trenutno drugi igralec sveta, držal napovedi in od 8. do 14. novembra ne bo igral na turnirju ATP v Sofiji, si je Đoković to zagotovil že z današnjo zmago. Če pa bi turnir v avstrijski prestolnici dobil, pa več ne bi bilo prav nikakršnih dvomov, poroča AFP.

V naslednjem krogu 1,5 milijonov evrov vrednega turnirja na Dunaju se bo 33-letni srbski teniški igralec pomeril z zmagovalcem dvoboja med Poljakom Hubertom Hurkaczom in Italijanom Lorenzom Sonegom.