Neprimerne besede Novaka Đokovića in bes organizatorjev

V nedeljo se je končal turnir na Dunaju, na katerem je zmagal Rus Andrej Rubljev. Številni ljubitelji tenisa so pričakovali, da se bosta v finalu srečala domači ljubljenec Dominic Thiem in Novak Đoković, a sta oba nepričakovano izpadla v četrtfinalu.

Foto: Reuters

Srbu očitali nezainteresiranost, sledila je še neprimerna izjava

Novaku Đokoviću so že takoj po dvoboju nekateri očitali, da je bil med dvobojem videti precej nezainteresiran. Po porazu je to priznal tudi prvi igralec sveta. Nole je namreč na Dunaju potreboval dve zmagi, da bi si do konca leta zagotovi prvo mesto na lestvici ATP, kar mu je uspelo z uvrstitvijo v četrtfinale.

"Dejstvo, da sem si ob koncu leta zagotovil prvo mesto, je danes zelo vplivalo name. Naredil sem, kar sem želel in zaradi česar sem prišel sem – da si zagotovim prvo mesto," je na novinarski konferenci razlagal Đoković in svojo izjavo dodatno začinil s stavkom: "Preprosto se mi ni ljubilo igrati."

Foto: Gulliver/Getty Images

Izrečene besede so bile po mnenju mnogih najmanj nepremišljene, saj je s tem nekako izkazal nespoštovanje do svojih nasprotnikov, gledalcev in na koncu tudi organizatorjev turnirja. Odzval se je Herwig Straka, direktor turnirja in menedžer Dominica Thiema. Dejal je, da so bile te besede povsem nepotrebne. "Mislim, da so takšne izjave nepotrebne, tudi če tako mislite. Tega preprosto ne rečete na novinarski konferenci."

Sonego the STUNNER 👏



Lucky loser Lorenzo Sonego stuns Novak Djokovic out of Vienna, 6-2, 6-1. #ErsteBankOpen pic.twitter.com/CbZmTE3cMZ — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2020

Đoković bo šestič sezono končal na prvem mestu

Novak Đoković bo letos še šestič sezono končal na vrhu lestvice ATP in se tako izenačil z legendarnim Petom Samprasom. S tem je 33-letni Beograjčan na večni lestvici prehitel Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, ki sta sezono na vrhu končala petkrat.