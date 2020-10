Anderson na predsedniškem stolčku zamenjal Đokovića

Južnoafriški teniški igralec Kevin Anderson je novi predsednik sveta združenja igralcev ATP. Na tem položaju je zamenjal Srba Novaka Đokovića, ki je že po zmagi na avgustovskem mastersu v New Yorku napovedal ustanovitev novega združenja teniških igralcev. Novi člani sveta združenja igralcev ATP so postali Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Francoz Jeremy Chardy, Avstralec John Millman in Škot Andy Murray.

Slednji so zapolnili vrzel po odhodu Američanov Johna Isnerja in Sama Querreyja ter Kanadčana Vaseka Pospišila, ki so tik pred odprtim prvenstvom ZDA v New Yorku odstopili iz sveta združenja igralcev ATP in podprli ustanovitev novega teniškega združenja pod vodstvom še vedno prvega igralca na jakostni lestvici ATP, Novaka Đokovića.

Svet združenja igralcev ATP sestavlja 12 članov, med njimi sta - ob Đokoviću - tudi oba najbolj vplivna teniška igralca na svetu, Španec Rafael Nadal in Švicar Roger Federer.

