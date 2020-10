Neposredni Ivanišević: Ni se izšlo in je*** ga

Goran Ivanišević je pred nekaj dnevi napovedoval gladko zmago svojega varovanca. Pozneje je v enem izmed intervjujev priznal, da so bile njegove napovedi preveč ambiciozne, a še vedno stoji za svojimi besedami, saj je bil prepričan, da bo Đoković še drugič v karieri dvignil lovoriko v Parizu.

"Morda sem bil nekoliko preveč ambiciozen, da Nadal nima nobenih možnosti, ampak res sem mislil, da je Novak favorit."

"Res sem bil prepričan, da bo Novak osvojil letošnji Roland Garrosa. Miljanu (Amanoviću) sem že nekaj časa pošiljal sporočila v tej smeri. Morda sem bil nekoliko preveč ambiciozen, da Nadal nima nobenih možnosti, ampak res sem mislil, da je Novak favorit. Res je, da je to od Rafe dnevna soba in da lahko zmaga tudi takrat, ko igra najslabše, ampak res sem bil prepričan, da je to leto od Novaka," je uvodoma za srbski Sportklub povedal Ivanišević, ki je med drugim poudaril, da Nole niti približno ni igral svojega tenisa.

Rafael Nadal je Novak f finalu premagal po treh nizih (6:0, 6:2, 7:5). Foto: Guliver/Getty Images

Španec mu je na nek način vrnil

Med drugim je tudi povedal, da Rafael Nadal Đokovića taktično povsem nadigral in dvoboj primerjal z lanskim OP Avstralije, ko je Novak povsem nadigral Nadala. Španec mu je na nek način vrnil v nedeljo na pariškem pesku. "Zdelo se mi je, da razmere bolj odgovarjajo Novaku, a njega ni bilo nikjer. Nadal ga je mlel, mlel in potem je bilo vsega konec. Nemogoče se je vrniti pri zaostanku 0:2 in zaostajati za "break". Upal sem, da bi se lahko kaj zgodilo v tretjem nizu pri 5:4, ampak težko."

Z Novakom se do zdaj še ni slišal, a kot je sam dejal, ni veliko za razpredati, saj je bil Nadal veliko boljši nasprotnik. "Vrnil mu je za Avstralijo, zdaj čakamo njun naslednje finale za grand slam. Pričakujem, da bo takrat boljši dvoboj. V zadnjih dveh je igral samo en igralec."

Rekel je tisto, kar je čutil "Najlažje je reči 'bo, kar bo, zmagal bo boljši', ampak rekel sem tisto, kar sem čutil." Foto: Gulliver/Getty Images

Njegove napovedi so dvignile kar nekaj prahu v teniškem svetu, a zmagovalec Wimbledona iz leta 2001 svojih besed ne obžaluje in da je resno mislil. Priznava, da je malo pretiraval. "To je tako, če povem nekaj neposredno. Ni se izšlo in je*** ga, kar je, je. Lani sem pred finalom v Melbournu rekel, da so možnosti 50-odstotne, pa ga je potem Novak razbil. Najlažje je reči 'bo, kar bo, zmagal bo boljši', ampak rekel sem tisto, kar sem čutil. Nadal je dokazal, da sem se motil, gremo naprej," je povedal Zec, kot so tudi klicali Gorana Ivaniševića.