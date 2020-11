Fantje, igrišče je vaše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo se v Londonu začne zadnje letošnje teniško dogajanje. Na finalnem turnirju se je zbralo osem najboljših igralcev letošnje sezone, ki se bodo udarili za prestižno lovoriko. To je že jubilejni, 50. tovrstni turnir.

Od velike trojice sta se na turnir uvrstila Novak Đoković in Rafael Nadal. Poleg Srba in Španca bodo igrali še Daniil Medvedjev, Aleksander Zverev, Diego Schwartzman, Dominic Thiem, Stefanos Cicipas in Andrej Rubljov.

Prihodnje leto se selijo v Torino

Letos bomo spremljali 50. izvedbo finalnega turnirja, ki se prihodnje leto seli v Torino v Italiji. Od nastopajočih je bil na turnirju najuspešnejši Novak Đoković, ki je do zdaj zmagal petkrat. Lani je prestižni turnir dobil Setfanos Cicipas, potem ko je v finalu premagal Dominica Thiema.

Kako poteka tekmovanje?

Igralci so razdeljeni v dve skupini, v katerih bo igral vsak z vsakim. V nadaljevanje oziroma v polfinale se uvrstita prvouvrščena iz vsake skupine. Prvouvrščeni iz skupine A se bo v polfinalu pomeril z drugouvrščenim iz skupine B in obratno. Igralci bodo igrali na dva dobljena niza.

Turnir se začne v nedeljo, 15. novembra, in bo trajal do 22. novembra. Denarni sklad znaša 5,7 milijona dolarjev (4,8 milijona evrov).

V četrtek so že opravili tudi žreb:

Skupina Tokio 1970:

Novak Đoković

Daniil Medvedjev

Aleksander Zverev

Diego Schwartzman



Skupina London 2020:

Rafael Nadal

Dominic Thiem

Stefanos Cicipas

Andrej Rubljov