Dominic Thiem in Ivona Dadić prvič avstrijska športnika leta

Teniški igralec Dominic Thiem in atletinja Ivona Dadić sta v izboru avstrijskih športnih novinarjev za leto 2020 prvič prejela naziva športnik leta. Za najboljšo ekipo leta so v Avstriji še tretjič zapored izbrali nogometno moštvo RB Salzburg, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.

Sedemindvajsetletni Thiem, ki je bil do zdaj trikrat drugi in dvakrat tretji v izboru za avstrijskega športnika leta, je letos osvojil svoj prvi turnir za veliki slam, ko je zmagal na Odprtem prvenstvu ZDA, zaigral je v finalu OP Avstralije in je tretji na svetovni lestvici ATP.

Zaradi tega je Thiem v izboru s 1.183 točkami prepričljivo zmagal z največjo prednostjo v zadnjih 18 letih. Drugi je bil nogometaš David Alaba (447 točk), tretji pa smučarski skakalec Stefan Kraft (410).

Šestindvajsetletna Dadićeva, ki ima bosanske korenine, je letos dosegla najboljši izid na svetu v sedmeroboju, v izboru pa je zbrala 915 točk. Drugo mesto je zasedla smučarska skakalka Chiara Hölzl (567), tretje pa hitrostna drsalka Vanessa Herzog (390).

Med ekipami so v izboru zmagali nogometaši RB Salzburga (811) pred nogometaši Laska (395) in motociklistično ekipo KZM (374).