Đoković začenja veliki pohod na novo lovoriko

V ponedeljek bosta prva na igrišče stopila Novak Đoković in Diego Schwartzman. Srbski teniški zvezdnik bo tako začel pohod na šesto tovrstno lovoriko, medtem ko je za 170 centimetrov visokega Argentinca to šele prvi nastop. Statistika zmag je povsem na strani 33-letnega Beograjčana, ki je dobil vseh pet dozdajšnjih dvobojev. Nole, za katerega je že znano, da bo konec sezone prvi igralec sveta, je tudi tokrat velik favorit.

Foto: Reuters

V večernem terminu bosta loparje prekrižala Daniil Medvedjev in Aleksander Zverev. Rus in Nemec sta do zdaj igrala sedem medsebojnih dvobojev. V zmagah vodi Zverev s 5:2, a je vredno omeniti, da je zadnji dvoboj na turnirju v Parizu dobil Medvedjev. V zadnjem času je Aleksander Zverev na udaru medijev, saj ga je nekdanje dekle obsodilo hudega nasilja nad njo. 23-letnik je vse obtožbe zanikal in kot kaže do zdaj, se mu na igrišču ne pozna, da bi imel kakršnekoli težave.

Dvoboja:



15.00 Novak Đoković (Srb) - Diego Schwartzman (Arg)



21.00 Daniil Medvedjev (Rus) - Aleksander Zverev (Nem)

Lestvici:

Skupina Tokio 1970:

Novak Đoković 0 zmag - 0 porazov

Daniil Medvedjev 0 - 0

Aleksander Zverev 0 - 0

Diego Schwartzman 0 - 0 Skupina London 2020:

Dominic Thiem 1 zmag - 0 porazov

Rafael Nadal 1 - 0

Stefanos Cicipas 0 - 1

Andrej Rubljov 0 - 1

Kako poteka tekmovanje?

Igralci so razdeljeni v dve skupini, v katerih bo igral vsak z vsakim. V nadaljevanje oziroma v polfinale se uvrstita prvouvrščena iz vsake skupine. Prvouvrščeni iz skupine A se bo v polfinalu pomeril z drugouvrščenim iz skupine B in obratno. Igralci bodo igrali na dva dobljena niza.

Turnir se začne v nedeljo, 15. novembra, in bo trajal do 22. novembra. Denarni sklad znaša 5,7 milijona dolarjev (4,8 milijona evrov).