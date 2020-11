Zakaj se Đokovič ni veselil enega največjih uspehov? #video

Potem ko je Đoković še šestič sezono končal na prvem mestu, se je s tem na večni lestvici na prvem mestu izenačil z legendarnim Peteom Samprasom. Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je v letošnji sezoni zmagal na štirih turnirjih. Med njimi je tudi turnir za grand slam – OP Avstralije.

"Bilo je čudno leto"

Kljub temu, da je ob prevzemu velikega pokala deloval navdušeno, je imel v sebi mešane občutke. Razlog za to je koronavirus, zaradi katerega je veliko ljudi v težavah.

"Zelo sem vesel," je uvodoma povedal za ATP. "Za vse nas je bilo čudno leto, potem ko smo imeli šestmesečni premor. Avgusta smo znova začeli igrati, jaz pa sem nadaljeval tam, kjer sem pred prekinitvijo končal. Zelo zadovoljen sem, kako so stvari potekale."

Ob tem se ja zahvalil tudi svoji ekipi, brez katere mu ne bi uspelo. Prav oni so bili tisti, ki so ga v teh težkih časih podpirali in verjeli vanj. Beograjčan komaj verjame, da je letos še šestič sezono končal na prvem mestu. "Igram v posamičnem športu, vendar je to na koncu skupinsko delo. Veliko ljudi se trudi, da sem lahko tam, kjer sem. Hvaležen sem jim zato."

"Zelo sem ponosen na to, vendar imam mešane občutke zaradi dogajanja v svetu. Tega ne morem spregledati, čeprav sem v tem športu dosegel enega največji ciljev. Veliko ljudi je v tem trenutku v stiski in sočustvujem z njimi," je še povedal 33-letni teniški igralec.

V ponedeljek bo v Londonu prvič zaigral

Beograjčan pa bo danes prvi stopil na igrišče v areni O2. Njegov nasprotnik bo Argentinec Diego Schwartzman. Đoković tudi na tem turnirju lovi zgodovinski uspeh. V primeru turnirske zmage, ta bila že šesta, bi se na prvem mestu izenačil z Rogerjem Federerjem.