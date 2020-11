"Slišal sem, kaj je rekel Đoković, a ne želim se prepirati"

Že v torek smo pisali, kako se Španec in Srb ne strinjata o tem, da bi se turnirji za grand slam igrali na dva namesto na tri dobljene nize. Srb meni, da bi morali dvoboje skrajšati, medtem ko Nadal vztraja pri zdajšnjem formatu turnirja.

Foto: Gulliver/Getty Images

Tokrat je bilo vprašanje glede linijskih sodnikov. Že nekaj let na turneji obstaja sistem "sokolje oko", ki s pomočjo kamer zelo natančno oceni, ali je bila žogica v polju ali ne. V torek smo videli Nadala, ko je igral proti Dominicu Thiemu, in se ni strinjal z odločitvijo novodobne tehnike. Nole je že na OP Francije razlagal, da glede na vso tehniko, ki danes obstaja, linijski sodniki niso več potrebni.

"Videl sem, kaj je rekel Đoković, a se ne želim prepirati. Rad vidim, da je teniško igrišče videti na tradicionalen način. Torej z linijskimi sodniki, ampak videl sem, kaj je Đoković rekel na Roland Garrosu. On meni, da linijskih sodnikov ne potrebujemo. Ne mislim, da je eno mnenje boljši od drugega. Vsak ima pravico do svojih pogledov na šport," je razložil 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

"Na koncu sva lahko dva na igrišču, kar je s tega vidika mogoče." Foto: Gulliver/Getty Images

Majorčan se zaveda, da so potrebne določene spremembe za razvoj športa, a če bi šel tenis v tej smeri, potem na igrišču ne bi potrebovali niti glavnega sodnika, saj bi lahko tudi njega nadomestila videoanaliza. "Potem vprašajmo tehnologijo, ko nekdo dvomi. Tu je tudi ura, ki meri čas med točkami … Na koncu sva lahko dva na igrišču, kar je s tega vidika mogoče. A ponavljam, sam želim videti sodnike na igrišču, ker želim, da je v športu prisoten tudi človeški faktor. To mu daje večjo vrednost in dostojanstvo," je prepričan 33-letni Majorčan.

Na Twitterju se je pojavil zapis britanskega novinarja Simona Briggsa, kjer na presenečenje mnogih piše, da naj bi se Novak Đoković in Vasek Pospisil, glavna akterja novega združenja PTPA, rada vrnila v svet igralcev ATP. Po pisanju britanskih virov pa novo združenje naj ne bi bilo uspešno.

"Slišim, da sta Novak Đoković in Vasek Pospisil, ki sta avgusta zaradi pritiska igralcev zapustila svet igralcev ATP in s tem ustanovila novo združenje PTPA, zdaj poslala prijavi, da bi znova postala člana sveta igralcev."

Kaj je trenutno res, bomo verjetno že kmalu izvedeli. Đoković danes v Londonu igra drugi dvoboj in verjetno se bo težko izognil temu vprašanju.

Just in case there wasn't enough tennis news tonight, am hearing that Novak Djokovic and Vasek Pospisil - who resigned from ATP Player Council in August (under duress from fellow members) in order to launch the PTPA - are now applying to rejoin the Player Council