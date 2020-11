Rafael Nadal ima počasi že dovolj teh kritik #video

Od 86 lovorik jih je 60 dobil na pesku

Znano je, da se Rafael Nadal daleč najbolje počuti na pesku. Rafa ima v svoji vitrini 20 lovorik za grand slam, in dejstvo je, da je trinajst od teh dobil na pesku – OP Francije. Večkrat mora zavračati očitke, da je pri svojih uspehih preveč odvisen samo od ene podlage. O tem pričajo tudi zmage na turnirske zmage. Od 86 lovorik jih je 60 dobil na rdečem pesku.

Rafaela Nadala v Londonu spremlja tudi njegova žena Xisca Nadal Perello. Foto: Gulliver/Getty Images

Majorčan je prepričan, da lahko premaga vsakogar na katerikoli podlagi. "Ne želim se pretvarjati, da sem aroganten, ker nisem. Nobenemu, niti samemu sebi ne želim dokazovati, da če igram svoj najboljši tenis, lahko premagam vsakogar. Res je, da nisem nikoli zmagal na tem turnirju, ampak s tem nimam težav. Vem, da moram, če imam možnosti, igrati svoj najboljši tenis," je povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

"Bil je izjemen dvoboj, kjer so odločale malenkosti. Igral je neverjeten dvoboj, prav tako tudi jaz." Foto: Gulliver/Getty Images

Kljub težkemu porazu je še vedno samozavesten

V torek smo v Londonu med Rafaelom Nadalom in Dominicom Thiemom gledali pravo teniško poslastico, ki jo je na koncu po dveh nizih, oba sta se končala po podaljšani igri, dobil Avstrijec. Dvoboj se je končal z izidom 7:6 (7), 7:6 (4) in je trajal kar dve uri in 25 minut. Rafa ima na svojem računu zmago in poraz in še vse možnosti, da se uvrsti v polfinale. Kljub torkovemu porazu je še vedno samozavesten.

"Vesel sem, kako sem igral. Mislim, da imam veliko večje možnosti kot pred petimi dnevi, čeprav sem izgubil. Moja raven tenisa je veliko višja kot pred petimi dnevi. Bil je izjemen dvoboj, kjer so odločale malenkosti. Igral je neverjeten dvoboj, prav tako tudi jaz. Nimam slabih občutkov … Seveda, razočaran sem, ker sem izgubil, a ob tem še vedno zadovoljen za Dominica, ki je igral izjemen tenis. Upam, da bom imel svoje možnosti. Mislim, da se s to ravnjo tenisa veliko bolj samozavesten, kot s tisto, pred nekaj dnevi. Še vedno imam priložnost, da nadaljujem in to bom tudi naredil," je še povedal 33-letni teniški igralec.

Oba sta v dvoboju pokazala nekaj izjemnih potez.

V četrtek proti Cicipasu za biti ali ne biti V četrtek ga čaka odločilni dvoboj. Foto: Gulliver/Getty Images

V četrtek bo njegov nasprotnik Stefanos Cicipas, ki ima tako kot Rafa na svojem računu zmago in poraz. Torej bo ta dvoboj odločal za napredovanje v polfinale, medtem ko si je Dominic Thiem že zagotovil polfinalno vstopnico. Statistika je na strani Nadal, ki je 11 let mlajšega Grka od šestih dvobojev premagal petkrat.