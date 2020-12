Novak Đoković je našega igralca povabil v Beograd

Novak Đoković in Aljaž Bedene sta se do zdaj trikrat pomerila. Vse tri dvoboje je dobil Srb. Foto: Guliverimage/Getty Images

Aljaž Bedene je eden tistih igralcev, ki se je glede na položaj v svetu odločil, da bo priprave na novo sezono večinoma opravil doma, medtem ko sta se na primer Blaž Kavčič in Blaž Rola odločila, da bosta trenirala v Dubaju. Aljaž pa je razkril, da je dobil povabilo Novaka Đokovića.

"Povabil me je v Beograd, tako da bom šel za nekaj dni tja trenirat. Kdaj natanko, še ne vem. Zdi se mi, da je tam pet ali šest srbskih igralcev, tudi Damir Džumhur, tako da je "fajn" ekipa. Zakaj ne Dubaj? Rad bi bil čim bližje doma, včasih imam potovanj že čez glavo, tako da grem raje kam z avtomobilom," je povedal trenutno naš najboljši teniški igralec.

Za okrevanje si je vzel cel mesec časa

Aljaž se tudi lani ni mogel izogniti poškodbam. Nazadnje je imel težave z zadnjo ložo, a zdaj meni, da je poškodba pozdravljena. Meni, da se v preteklosti te poškodbe niso lotili na pravi način. Zdaj si je za okrevanje poškodbe vzel cel november.

"Največja težava pri meni je spreminjanje podlage. Ko grem s trde podlage na pesek, kjer se več drsa. Tam so zadnje lože bolj obremenjene in naredi se raztrganina, tako kot se mi je letos na OP Francije. Če bi bilo več turnirjev, bi kakšnega izpustil, ampak glede na situacijo, kot je bila, sem si želel čim več igrati," je glede saniranja poškodbe povedal Bedene in ob tem priznal, da je v zadnji sezoni nekoliko tvegal poškodbo, a na koncu k sreči ni prišlo do najhujšega.

Tudi letošnja sezona bo nekoliko nenavadna Vedno si je želel zaigrati na OI, a za zdaj o tem še ne razmišlja. Foto: Guliverimage/Getty Images

Jasno je, da bo tudi letošnja teniška sezona nekoliko nenavadna, saj Aljaž trenutno ne ve, kateri turnirji bodo na sporedu februarja. Prav tako bo imel pred OP Avstralije le en turnir. Odhod v deželo "tam spodaj" načrtuje 15. januarja, kjer bo dva tedna treniral v karanteni. Predvsem pa je njegov cilj, da se čim bolje pripravi na celo sezono in ne samo na OP Avstralije.

"Vprašanje je, kaj bo po OP Avstralije, ker bo urnik zelo natrpan. Moji načrti so, da grem okrog 15. januarja v Avstralijo, kjer bomo dva tedna v karanteni in trenirali, nato nas pred OP Avstralije čaka še pripravljani turnir. Moj cilj priprav ni le OP Avstralije, ampak da bom čim bolje pripravljen."

Olimpijske igre zmeraj velika želja, a …

Olimpijske igre, ki bi se morale odvijati že lani v Tokiu, so bile vedno njegova velika želja, a o tem trenutno še ne razmišlja. "Ne bom rekel, da me je strah, ampak situacija bo drugačna. Videli bomo, ko bomo bližje olimpijskim igram, in kakšni bodo pogoji. Čakamo, da bo več jasnega za prihodnje leto. Meni je trenutno pomemben urnik turnirjev za januar oziroma februar, ki ga še ni. Zdi se mi, da je še vse v zraku, morda nekoliko preveč v zraku. Seveda upam, da se bodo stvari sprostile, da bo vse čim bolj normalno in potem se bomo lahko šele pogovarjali."

Foto: Gulliver/Getty Images

Upa, da cepljenje ne bo obvezno

Pred časom se je v teniških krogih veliko govorilo o težko pričakovanem cepivu proti covid-19. Andy Murray je mnenja, da bi morali verjetno od vseh igralcev zahtevati, da se cepijo. Tudi glede tega so igralci na dveh bregovih. Novak Đoković je že pred časom dejal, da ni največji zagovornik cepljenja. Kaj pa si o tem misli 31-letni slovenski igralec?

"Glede tega še ni povsem jasno. ATP je ena organizacija, medtem ko ITF je druga organizacija. Vmes so tudi države, ki bodo imele svoja pravila. Pravzaprav je precej zapleteno, ker nekateri so za, nekateri proti. Ne vemo tudi, kako bo cepivo vplivalo. Jaz načeloma nisem zagovornik cepiv in upam, da ne bo obvezno."

Ne more razumeti, da od tega športa živi tako malo igralcev "Kot sem že večkrat povedal, je namen, da se pomaga tem igralcem." Foto: Sportida

Trenutno 58. igralec je velik zagovornik novega teniškega združenja igralcev PTPA, katerega del je tudi Novak Đoković. Po njegovih besedah bi radi v združenje pripeljali sposobne ljudi, ki se spoznajo na to področje, saj igralci nimajo časa, da se ukvarjajo še s tem.

"Mislim, da je to dobro za tenis. Sploh za tiste igralce, ki so nižje uvrščeni. Kot sem že večkrat povedal, je namen, da se pomaga tem igralcem. Torej, da se tenis na splošno pripelje na višjo raven in da bo lahko več teniških igralcev živelo od tega. Tenis je velik posel in težko je razumeti, zakaj od tega lahko živi le najboljših 100 ali 150 igralcev na svetu. Jaz si želim, da bi bilo kmalu več jasnega glede tega. Vem, da se na tem dela. Mislim, da bo decembra bolj jasno."