Tenis je v obdobju prvega vala utrpel kar precej škode. Zanj je znano, da igralci potujejo s turnirja na turnir. Če to v kratkem ne bo mogoče, bo eden od najbolj priljubljenih športov znova utrpel izgube. Zato nekateri težko pričakujejo cepivo, da bi se lahko življenje, z njim pa tudi teniške turneje, nadaljevalo kot pred epidemijo.

Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta, je že aprila izjavil, da ne bi želel, da ga prisilijo vzeti cepivo. Foto: Gulliver/Getty Images

Morda pa bi se Đoković le odločil za cepivo

Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta, je že aprila izjavil, da ne bi želel biti prisiljen vzeti cepiva, da bi imel možnost potovati. A Murray meni, da bi igralci lahko to storili za dobro športa, če bi se izkazalo, da je cepivo varno. "Prepričan sem, da bi igralci sodelovali, če bi to pomenilo, da bi se turneja vrnila v stare tirnice. Mislim, da dolgoročnih učinkov še nekaj časa ne bomo poznali, ampak glede na to, kar sem videl po televiziji in drugih novicah, dolgoročnih učinkov naj ne bi bilo," je uvodoma povedal 33-letni Škot.

Novak Đoković, ki je bil junija pozitiven na koronavirus, je priznal, da bi težko sprejel dejstvo, da bi bilo cepljenje pogoj, da bi lahko potoval na turnirje. "Nekaj tednov pozneje sem bral, da tega ne bi storil, a če bi moral to narediti, da bi lahko igral tenis, bi to naredil. Mislim, da bomo morali počakati in videti, kaj se bodo odločili pri združenju igralcev (ATP) in Mednarodni teniški zvezi (ITF)," je o mnenju srbskega teniškega igralca povedal Murray.

Trenutno trenira doma, a bi rad šel čim prej na toplo. Foto: Getty Images

Britanec se trenutno pripravlja doma, potem ko je sredi decembra načrtoval, da bo odpotoval na trening v Avstralijo, a za zdaj so avstralske oblasti do konca decembra zaprle meje in ne delajo nobenih izjem. Posledično bo zaradi tega prestavljen tudi uvodni turnir za grand slam – OP Avstralije. Po zadnjih podatkih bi ga prestavili za največ teden ali dva.

Murray je dejal, da se bo odpravil v Avstralijo takoj, ko bo to mogoče. "Veliko igralcev prihaja z območja, kjer je trenutno hladno. Če bi igralce prosili, da igrajo pri 35 ali 36 stopinjah Celzija brez priprav na vročini, se lahko samo poveča tveganje za poškodbe in raven tenisa ne bo tako visoka.

Velika motivacija so olimpijske igre

Murray, ki je trenutno 121. na lestvici ATP, je imel v preteklosti veliko težav s poškodbami, potem ko je moral kar dvakrat na operacijo kolka. Kljub vsem težavam, s katerimi se spopada, je prepričan, da se lahko vrne na najvišjo raven. Sam ne skriva želje po vrhunskih rezultatih, zelo motiviran pa je tudi za olimpijske igre, kjer je osvojil že dve zlati olimpijski medalji v posamični konkurenci.

"Poskušal bi osvojiti še eno olimpijsko medaljo. Edina stvar, pri kateri ne bom prišel na prejšnjo raven, je hitrost. Ne vidim razloga, zakaj pri drugih stvareh ne bi dosegel ravni, ki sem jo imel pred tem."

Prepričan je, da lahko še vedno premaguje najboljše. Foto: Gulliver/Getty Images

Prepričan je, da še vedno lahko zmaguje na velikih tekmah

V letošnji sezoni je igral zelo malo igral. Deloma je bil kriv koronavirus, ki je prekinil teniška tekmovanja, po drugi strani pa fizično ni bil pripravljen za največje napore. Murray je letos odigral le štiri uradne dvoboje, najdlje se je prebil na turnirju serije masters v Cincinnatiju, ko je igral v tretjem krogu.

"Mislim, da bo prihodnje leto vse v redu. Prepričan moram biti, da so vse stvari na svojem mestu," je dejal trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki pravi, da ga zrela športna leta in umetni kolk ne bi smeli ustaviti pri njegovih ciljih. "Vem, da bom lahko zmagoval na velikih tekmah, če bom dlje časa dobro pripravljen in zdrav," je še povedal Murray.