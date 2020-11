Zanimiva razkritja nekdanje vrhunske športnice #video

Ana Ivanović je svoj zadnji profesionalni dvoboj odigrala leta 2016 in se takoj za tem umaknila iz javnosti. Ivanovićeva je poročena z nekdanjim vrhunskim nemškim nogometašem Bastianom Schweinsteigerjem. Danes imata dva otroka in ju dobro skrivata pred očmi javnosti.

Za svoje uspehe je trdo garala. Foto: Gulliver/Getty Images

Kar nekaj vprašanj oboževalcev se je nanašalo na njeno teniško kariero. Ana je razkrila, da je v svoji karieri veliko trenirala. Treningi so bili najbolj naporni v pripravljalnem obdobju. "Takrat sem igrala tenis dvakrat na dan. Treninga sta bila dolga dve uri ali uro in pol. Zjutraj in zvečer. Trenirala sem tudi v fitnesu. Največkrat po prvem treningu in nato še po drugem treningu. Bilo je zelo intenzivno, saj sem skupno na igrišču in zunaj njega trenirala šest ur na dan."

Igrala bi še več, a trenutno nima te možnosti

Čeprav Ana že štiri leta ne trenira, je še vedno zelo aktivna. V svojem javljanju je povedala, da z možem in zasebnim trenerjem trenira trikrat na teden. Aktivna mora biti tudi zaradi svojih dveh otrok. Danes 33-letna nekdanja teniška igralka še vedno zelo rada igra tenis. Igrala bi ga še več, če bi imela možnost. Poleg tega uživa v odbojki, košarki, včasih v roke prime palico za golf, je razkrila nekdanja prva igralka sveta, ki se posveča tudi meditaciji.

Foto: Guliver/Getty Images

Rada se je umaknila v zavetje slačilnice

Le redko ali skoraj nikoli ne vidimo, kako se najboljši igralci pripravljajo na dvoboje. Ana se je rada umaknila v zavetje slačilnice, kjer je pred dvobojem poslušala glasbo in imela svoje rituale. Na ta način se je lahko najbolje pripravila na dvoboj.

Leta 2008 je zmagala na OP Francije. To je bila njena edina zmaga na turnirjih za grand slam. Foto: Guliver/Getty Images

V svoji karieri je velikokrat igrala na turnirjih za grand slam. Priznava, da bi se najraje vrnila v Avstralijo, natančneje v Melbourne. "Vedno se rada vračam tja in veselim se že, da se bom lahko spet kmalu," je povedala.

Srbkinja je v svoji športni karieri zmagala tudi na turnirju za grand slam. S tem je povezan najlepši trenutek, ki ga je doživela v tenisu. Zanjo je to trenutek, ko je v rokah držala lovoriko z OP Francije, na katerem je zmagala leta 2008. "To je nekaj, česar ne bom nikoli pozabila."

Nekdanja vrhunska teniška igralka veliko da na zdravo prehrano.

"Sarmo morate poskusiti"

Ana Ivanović, ki je veljala za eno najbolj simpatičnih igralk na turneji, je po mnenju mnogih tudi danes v izvrstni formi. Določene hrane se poskuša izogibati, prav tako sladkorja, saj je, kot pravi, velika ljubiteljica čokolade. Ko je dobila vprašanje, katera je najboljša srbska jed, je brez obotavljanja odgovorila: "Moje najljubša srbska jed je sarma. Zares je dobra, to morate poskusiti."

Z možem naj bi se kmalu preselila v Avstrijo. Foto: Gulliver/Getty Images

Beograjčanka je v teniški karieri osvojila 15 lovorik na turnirjih serije WTA, med njimi tudi turnir za grand slam – OP Francije (2008). Prvič je na turnirju zmagala v glavnem mestu Avstralije Canberri leta 2005, ko je bila stara 17 let. Nazadnje je turnirsko lovoriko dvignila leta 2014 v Tokiu. S turnirskimi nagradami je zaslužila nekaj več kot 12 milijonov evrov. Veliko več je zaslužila s sponzorskimi pogodbami.

Kmalu naj bi prišla v Evropo

Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger trenutno živita v Chicagu, kjer je Schweinsteiger končal svojo nogometno pot. Po pisanju avstrijskih medijev se bosta kmalu preselila v Evropo, natančneje v Westendorf, kjer na bi si zgradila luksuzno vilo.