Z Đokovićem sta dobra prijatelja in verjame, da mu lahko uspe

Ana Ivanović je zadnji dvoboj igrala leta 2016 na OP ZDA. Foto: Gulliver/Getty Images

Odkar se je Ana Ivanović poslovila od teniških igrišč, jo le redko vidimo v medijih. Včeraj pa je vseeno preko Instagrama imela skoraj uro dolg pogovor, kjer je razkrila kar nekaj zanimivosti iz svojega zasebnega življenja. Med drugim je priznala, da pogreša tenis.

"Ko sem bila mlada, sem se bala dvobojev na največjih turnirjih, a zdaj bi si želela spet igrati. Ko na televiziji vidim svoje prijatelje, kako igrajo, si tudi sama želim, da bi bila tam," je povedala Ivanovićeva, ki je v 13-letni profesionalni karieri osvojila 14 zmag na turnirjih WTA.

Ana Ivanović: "Misli, da je konkurenčen, a ni ravno tako." Foto: Reuters

Danes je predvsem mama. S svojim možem, Bastianom Schweinsteigerjem, imata dva sinova, ki ju poskušata vzgajati brez ekranov, telefonov in vse moderne tehnike, ki spada v današnji čas. Kljub končani karieri je še vedno zelo tekmovalna in s svojim možem poskušata dvakrat ali trikrat na teden igrati tenis. "Misli, da je konkurenčen, a ni ravno tako. Če sem iskrena, ne udarjam na polno in mislim, da je moj forehand še vedno moje glavno orožje," je v smehu razkrila nekdanja srbska igralka.

Ana Ivanović je bila zaradi svoje priljubljenosti in lepote velikokrat tarča fotografov. Foto: Gulliver/Getty Images

S tenisom se je spoznala pri štirih letih, ki ga je sprva spremljala preko televizijskih ekranov, leto pozneje pa je za rojstni dan dobila teniški lopar. Takrat se je njena teniška pot začela. "Zame je bil tenis vedno velika strast, in notranji glas mi je dejal, da je to tisto. Rada sem imela igro, izzive, tekmovanja in vse, kar sodi zraven. Pozneje, ko dosežeš določene stvari, se perspektiva malo spremeni. Takrat ni več toliko zabave, ampak verjamem, da imamo notranji glas, ki nam govori, kaj je prav in katera je prava pot," je povedala srbska lepotica, ki je še vedno veliko v stiku z nekaterimi igralkami.

Z Đokovićem sta dobra prijatelja in verjame, da mu lahko uspe

Zelo blizu sta si tudi z Novakom Đokovićem, s katerim se poznata že od malih nog. V Srbiji sta se na manjših turnirjih velikokrat srečevala in družila. Tudi na turneji sta ostala velika prijatelja, a kot je dejala, sta šla vsak svojo pot. Ana je navdušena, kaj je Novaku vse uspelo, in verjame, da lahko prav on uspe osvojiti največ turnirjev za grand slam. Nole jih ima trenutno na "svojem računu" 17, medtem ko jih ima Federer dvajset.

"Zagotovo ima pred seboj še nekaj let in veliko možnosti ima, da mu to uspe. Pravzaprav je to eden njegovih ciljev."

Z Novakom Đokovićem sta bila vedno dobra prijatelja. Foto: Gulliver/Getty Images

Spoznala je, da so otroci prihodnost

Pred leti je bil zanjo tenis na prvem mestu, v teh časih pa ima v življenju druge prioritete. Je namreč tudi ambasadorka Unicefa.

"Zelo vesela sem, da sem dosegla tisto, kar imam rada in da sem tako mlada toliko dosegla. Danes gledam na vse skupaj iz druge perspektive. Vedno sem si želela narediti še več in narediti še kaj drugega. Zdaj imam otroke in spoznala sem, da so otroci prihodnost. In mi smo odgovorni za njih. Želim biti bolj vpletena v to področje in govoriti o tem. Včasih pozabljamo na njih. Ljudje so preveč zaposleni."

Najbolj jo boli poraz v finalu OP Avstralije leta 2008. Foto: Gulliver/Getty Images

Najbolj ji je žal poraza proti Mariji Šarapovi

V svoji bogati karieri je Beograjčanka igrala proti vsem najboljšim igralkam. Zelo ji je žal, da ni mogla igrati proti Moniki Seleš, ki ravno tako prihaja iz nekdanje Jugoslavije. Prav tako ji je žal finala OP Avstralije iz leta 2008, ko je igrala proti Mariji Šarapovi in na koncu izgubila po dveh nizih. Nekaj mesecev pozneje je osvojila OP Francije in tako zmagala svoj prvi in tudi edini turnir velike četverice.