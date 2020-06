Bila je šokirana, ko jo je prvič videla golo

Alexandra Cadantu je bila presenečena, ko je prvič videla Sereno Williams. Foto: Gulliver/Getty Images

Serena Williams na teniški turneji velja za eno najmočnejših teniških igralk. S svojim talentom in močjo je v zadnjih letih nasprotnice premagovala kot za stavo. To kažejo tudi njeni rezultati, saj ima v svoji vitrini med drugim 23 lovorik s turnirjev za grand slam med posameznicami.

Alexandra Cadantu, trenutno 290. igralka sveta, je povedala, da je bila naravnost šokirana, ko je Sereno prvič videla v slačilnici. "Ko sem prvič sodelovala na turnirju za grand slam, je prvi spomin iz slačilnice, ko sem prvič v življenju videla Sereno Williams. Videla sem jo slečeno in teden dni sem bila šokirana. Neverjetno je, kako je videti, kako igra in se giblje," je za Gsp povedala Romunka, ki je bila nekdaj že 59. igralka sveta.

Želela je shujšati, a …

Osemintridesetletna Američanka je za britanske medije priznala, da ji ni bilo najbolj prijetno, ko so jo zaradi njene moči primerjali z moškim. "Bilo mi je težko. Ljudje so govorili, da sem se rodila kot fant," je za Harper’s Bazaar povedala Williamsova.

Ko je imela 22 let, je želela shujšati, a si je pozneje premislila. "Zakaj bi to storila. To sem jaz in to je moje orožje. Vesela sem, da sem tako razmišljala. Na ta način lahko Olympii pokažem, da mi je bilo težko, a sem danes zadovoljna sama s sabo. Olympia se je rodila z mojimi rokami in namesto, da bi bila žalostna in se bala, sem zelo vesela," je pred časom povedala trenutno deveta igralka sveta.

Odmor od korone bi ji lahko koristil

Williamsova si močno želi osvojiti 24. turnir za grand slam, a ima zaradi njenih svojih športnih let vse manj časa. V zadnjih treh sezonah je štirikrat igrala v finalu turnirjev za grand slam in vedno ostala praznih rok. Zelo slabo ji kaže tudi za letos, potem ko teniška sezona visi v zraku.

Justin Henin, nekdaj prva igralka sveta in sedemkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, meni, da bi trenutna prekinitev teniških turnirjev Sereni Williams lahko samo koristila. Tudi Belgijka se zaveda, da bo za Sereno vedno težje zmagati na turnirju velike četverice.

"Vse težje in težje je, ampak morda je to priložnost, da si odpočije in si opomore. Pravzaprav odkar je postala mama, ni imela časa, da si opomore, saj je začela kmalu po tem igrati. Torej to bi bila lahko priložnost zanjo," je povedala 38-letna Heninova.