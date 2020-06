Enemu največjih teniških talentov je kariero uničila droga

Nikola Gnjatović ima danes 40 let in se mu je uspelo vrniti na prava pota. V mladinskih selekcijah je bil uvrščen med najboljših 20 igralcev na svetu. Nekateri pravijo, da bi bil lahko drugi Novak Đoković. Premagoval je Marata Safina in tudi velikega Rogerja Federerja. Za Srbijo je igral tudi v Davisovem pokalu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Kar naenkrat se je pojavil na turnirju in zmagal

Že kot mlad fant je odšel trenirat v Barcelono. V tistem času sta se starša ločila, zmanjkalo je denarja in moral se je vrniti domov. Ravno v tistem času je zveza NATO bombardirala Srbijo. Zaradi tega dolgo časa ni igral tenisa, ob tem pa na lestvici izgubil veliko točk. Srđan Đoković, oče Novaka Đokovića, je pred časom dejal, da je Nikola veljal za najbolj nadarjenega igralca.

"Prvi koraki so bili izjemni, bil sem zelo talentiran. Nisem bil star še osem let, ko sem zmagal turnir v Vrščcu, Poreču … Kar naenkrat sem se pojavil," se je spominjal svojih začetkov Nikola.

Pod vplivom drog je treniral tudi z nekdanjo prvo igralko sveta Jeleno Janković. Kot je dejal, tega ni nihče opazil. Foto: Reuters

Z nekdanjo prvo igralko sveta treniral pod vplivom drog

Leta 1996 in 1997 je igral tudi v znamenitem Wimbledonu, kjer je izpadel že na začetku. Razlog za to najde v pomanjkanju finančnih sredstev, ko se ni mogel pripravljati na travnati površini. Bil je sparing partner Jeleni Janković in v enem izmed pogovorov je priznal, da je z njo vadil tudi pod vplivom drog.

"Padel sem v droge, v hude narkomanske krize, začel sem krasti, da sem prišel do droge." Foto: zajem zaslona/YouTube

Namesto da bi Gnjatovića lahko gledali na največjih teniških igriščih, mu je ena napačna poteza za naslednjih 17 let življenje obrnila na glavo. Dobil je ponudbo iz Bosne, Prohema iz Brčkega, kjer je imel tudi dober zaslužek. Tam je sodeloval z enim izmed trenerjev, ki je bil odvisnik od drog, a do takrat tega ni vedel.

"Na žalost sem se družil z njim in nisem zdržal. Prvič sem heroin vzel pri 21 letih. Takrat se je zame začel pekel. Padel sem v droge, v hude narkomanske krize, začel sem krasti, da sem prišel do droge. Poskušal sem se še naprej ukvarjati s tenisom, a mi ni uspelo. Moje življenje je bil kaos. Več kot desetkrat sem bil v bolnišnici. Celih 17 let sem šel skozi strahote, ki jih prinaša droga. Vseeno sem dovolj uporen, da me ta pošast ni premagala. Skozi zdravljenje in terapije se mi je uspelo pozdraviti in zdaj sem že tri leta 'čist'. Tenisa nisem pozabil, ampak me boli, da so nekateri prijatelji in kolegi pozabili name," je pred časom razlagal Nikola.

Staršem odsvetujejo, da otroci trenirajo pri njem

Znova se je podal v trenerski posel, saj meni, da lahko pomaga mladim talentiranim igralcem. A mu je vse prej kot lahko, saj mu nekateri teniški trenerji mečejo polena pod noge. So pa tudi ljudje, ki so mu pomagali v najtežjih časih.

"Pretekli igralci in kolegi staršem otrok, ki jih treniram, govorijo, da sem bivši narkoman in da ni pametno, da sem njihov trener. Nikoli, tudi ko sem bil v največji krizi, nisem prodajal droge. Raje bi si odsekal roko, kot bi otroku dal drogo. So pa tudi dobri ljudje, ki so mi pomagali in mi še vedno pomagajo," je razlagal Nikola, ki poudarja, da ne išče miloščine, ampak bi rad živel od svojega dela.

"Danes vsakemu otroku rečem, da naj gre čim dlje od drog in naj se ukvarja s športom."

Otrokom svetuje: Čim dlje od drog

Eden največjih teniških talentov se zaveda svojih napak, a še bolj si želi, da dobi drugo priložnost. "Želim si trenirati otroke, nadarjene za tenis, in k sreči jih je veliko. Vem, skozi kaj sem šel. To je bila na žalost ogromna in draga življenjska šola. Zato danes vsakemu otroku rečem, da naj gre čim dlje od drog in naj se ukvarja s športom," so zapisali besede Nikole pri blic.sport.