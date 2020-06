Tenis jo je na nek način razočaral. Foto: Gulliver/Getty Images

Dinara Safina je najbolj blestela v sezonah 2008 in 2009, ko se ji je uspelo povzpeti na vrh svetovne ženske lestvice. Za vsakega teniškega igralca je glavni cilj, da postane najboljši na svetu. To je uspelo tudi danes 34-letni Dinari, ki je priznala, da je bila razočarana, ko je videla, kaj ji je prineslo prvo mesto. Devet let je že minilo, ko je odigrala zadnji dvoboj. Med drugim so jo vprašali, ali bi se še kdaj vrnila k športu, če ne bi imela težav s hrbtom.

"Če bi začela od začetka, morda, vendar mislim, da se ne bi vrnila na turnejo. Mislim, da me je tenis na nek način razočaral. Vedno sem sanjala, da bom nekoč slavna, ko bom postala prva igralka sveta in imela drugačno življenje. Ko enkrat vse to imaš, vidiš, da to ni tisto, kar si sanjal. Tvoje sanje se razblinijo."

"Vedno sem sanjala, da bom prva igralka sveta, ampak kar naenkrat sem začutila velik pritisk." Foto: Gulliver/Getty Images

Kar naenkrat je začutila velik pritisk

"Nisem se mogla soočiti s svojimi čustvi in z vsem, kar prinese zraven. Zame je bilo težko," je povedala Safina, ki je z veseljem uresničevala svoje sanje, da je postala prva igralka sveta, a njena izkušnja je bila ravno nasprotna.

"Vedno sem sanjala, da bom prva igralka sveta, ampak kar naenkrat sem začutila velik pritisk. Mislila sem, da bo zabavno, ko postaneš slaven in postaneš prva igralka sveta. Mislila sem, da bodo vsi veseli, bilo pa je ravno obratno. Vsi te želijo premagati," je za Guardian povedala Rusinja.

"Celo trdo delo bi moralo biti veselje" Mladim igralcem želi pomagati s svojimi izkušnjami. Foto: Gulliver/Getty Images

Prav tako ni bila pripravljena na življenje po končani karieri, zato je danes kot trenerka pripravljena pomagati ostalim igralcem.

"Upokojitev je bila drugačna, nanjo tudi nisem bila pripravljena. Iz tega ne želim delati drame. To je moja pot. Vseeno imamo le eno življenje. Zakaj ne bi vsega poskusila? Z vsemi težavami, ki sem se srečevala … Ne želim, da igralci, ki jih treniram, doživijo isto."

"Želim si, da tenis doživljajo kot nekaj lepega v življenju. Tenis je veliko veselje in celo trdo delo bi moralo biti veselje. Zabavno je in to je le kratek del življenja. Svoje igralce želim naučiti, da ne bodo delali istih napak, kot sem jih jaz," je še povedala nekdanja vrhunska igralka.

Zadnji profesionalni dvoboj je igrala leta 2011. Foto: Gulliver/Getty Images

Brez zmage na turnirjih velike četverice

Dinara v svoji karieri ni uspela osvojiti zmage na turnirju za grand slam, je pa trikrat igrala v finalu turnirjev velike četverice. Leta 2007 je na OP ZDA zmagala v dvojicah, na olimpijskih igrah v Pekingu pa je osvojila srebro. Sicer je v svoji karieri zmagala 12 turnirjev serije WTA, in kljub temu da ni zmagala na Roland Garrosu, vseeno velja za eno najboljših teniških igralk na pesku.

Svoj športno je končala veliko prekmalu. Zadnji dvoboj je igrala leta 2011, ko je bila stara 25 let. Uradno se je poslovila leta 2014.