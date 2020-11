Đoković nasilja ne podpira, a na čigavo stran se je postavil?

Še vedno je zelo vroča tema o morebitnem nasilju Aleksandra Zvereva nad Olgo Šaripovo, nekdanjim dekletom nemškega igralca. Rusinja je v intervjuju navedla zelo konkretne primere nasilja in prišlo naj bi že tako daleč, da je želela storiti samomor. Zverev je vse obtožbe odločno zanikal.

Foto: Gulliver/Getty Images

Po petkovi zmagi na Zverevim se o vprašanju na to temo ni mogel izogniti Novak Đoković, ki se v sam primer ni želel spuščati, je pa Nemcu ponudil pomoč in ga označil za prijetnega fanta.

"Ne vemo točno, kaj se je zgodilo. To bomo zvedeli v prihodnosti. O tem z Aleksandrom nisem govoril, ampak rekel sem mu, da sem mu na voljo, če se želi pogovoriti. Poznam ga dolgo časa in vedno sva imela odličen odnos. Je zelo prijeten fant in spoštujem njegovo družino. Žal mi je, ko slišim, skozi kaj mora iti. Ponavljam, ne vem, kaj se je zgodilo. Seveda, ne podpiram nikakršnega nasilja. Moramo počakati in videli bomo," je povedal Đoković.

Na podlagi svoje objave na Twitterju požel kar nekaj kritik od tistih, ki podpirajo Olgo Šaripovo. Beograjčan je Zverevu v prihodnosti zaželel srečo na terenu in zunaj njega ter mu sporočil, da naj v teh trenutkih ostane močan.

Always a pleasure sharing the court with you Sasha @AlexZverev. Great ending of the season for you. Best wishes in what awaits you on and off the court. Stay strong.



Happy to qualify for Semi-finals in the last year of #ATPFinals here in O2. Idemooo for tomorrow 💪🙏 pic.twitter.com/4xs86RpK1R