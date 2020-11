Zmagaj ali pa pojdi pakirati kovčke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na finalnem teniškem turnirju v Londonu bosta v petek na sporedu še zadnja dva dvoboja skupinskega dela. Najprej bosta igrala Novak Đoković in Aleksander Zverev, v večernem delu pa bosta loparje prekrižala Daniil Medvedjev in Diego Schwartzman.

Zelo zanimiv bo dvoboj med Novakom Đokovićem in Aleksandrom Zverevom. Zmagovalec tega dvoboja se bo uvrstil v polfinale prestižnega turnirja, kjer ga čaka Dominic Thiem. Poraženec pa bo šel lahko pakirati kovčke.

Tako Đoković kot tudi Zverev v Londonu do zdaj še nista pokazala svojega najboljšega tenisa. Srb in Nemec sta do zdaj igrala pet medsebojnih dvobojev. Medsebojni izid govori v prid Đokoviću, ki vodi s 3:2. Nazadnje sta uradni dvoboj igrala lani na OP Francije, ko je bil po treh nizih boljši Beograjčan.

Daniil Medvedjev se je že uvrstil v polfinale, kjer bo njegov nasprotnik Rafael Nadal. Foto: Gulliver/Getty Images

Večerni dvoboj med Daniilom Medvedjevim in Diegom Schwartzmanom ne odloča o ničemer. Rus se je z dvema zmagama že uvrstil v polfinale turnirja, Argentinec pa z dvema porazoma nima več nobenih možnosti za napredovanje.

Dvoboja 15.00 Novak Đoković (Srb) – Aleksander Zverev (Nem) 21.00 Daniil Medvedjev (Rus) – Diego Schwartzman (Arg)

Lestvici:

Skupina Tokio 1970:

*Daniil Medvedjev 2 zmagi - 0 porazov

Novak Đoković 1- 1

Aleksander Zverev 1 - 1

Diego Schwartzman 0 - 2 Skupina London 2020:

*Dominic Thiem 2 zmagi - 1 poraz

*Rafael Nadal 2 - 1*

Stefanos Cicipas 1 - 2

Andrej Rubljev 1 - 2 *že uvrščen v polfinale

Kako poteka tekmovanje?

Igralci so razdeljeni v dve skupini, v katerih bo vsak igralec igral z vsakim. V nadaljevanje oziroma v polfinale se uvrstita prvouvrščena iz vsake skupine. Prvouvrščeni iz skupine A se bo v polfinalu pomeril z drugouvrščenim iz skupine B in obratno. Igralci bodo igrali na dva dobljena niza. Denarni sklad znaša 5,7 milijona dolarjev (4,8 milijona evrov).