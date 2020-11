Takšnega Nadala vidimo zelo redko #video

Na teniškem turnirju najboljše osmerice smo v četrtek dobili oba finalista iz skupine London 2020. To sta Dominic Thiem in Rafael Nadal. Na družbenih omrežjih pa se je pojavil posnetek, kako se je Španec pošalil dan po porazu proti Thiemu.

"Danes ti ni treba trenirati," se je v sredo Rafael Nadal pošalil, ko je v dvorano stopil Dominic Thiem. Ta je namreč dan pred tem premagal Rafaela Nadala in si pred zadnjim dvobojem zagotovil mesto v polfinalu.

Dominic Thiem je odločno zanikal, da je nalašč izgubil dvoboj z Rubljovom. Foto: Gulliver/Getty Images

V četrtek sta bila v skupini London 2020 odigrana še zadnja dva dvoboja. Popoldane sta se pomerila Dominic Thiem in Andrej Rubljov, a dvoboj ni odločal o ničemer. Nekoliko presenetljivo ga je po dveh nizih dobil Rubljov (6:2, 7:5). Takoj za tem so se že pojavila ugibanja, da Avstrijec ni igral na vso moč. Na ta način naj bi varčeval z močmi, saj ga v soboto čaka polfinalni dvoboj. Lanski finalist tega turnirja je vsa namigovanja odločno zanikal.

Avstrijec meni, da na tem turnirju odloča dnevna forma. Foto: Gulliver/Getty Images

Priznava, da ga ta poraz ne boli

"To vsekakor ni moj način razmišljanja. Res sem si želel zmagati. In če sem iskren, te tako dobri nasprotniki silijo k temu. Tudi jaz sem si želel osvojiti 200 točk, a po drugi strani moram priznati, da ta poraz ne boli. Zelo lahko se zgodi poraz v dveh nizih," je po porazu povedal Thiem, ki se bo v polfinalu pomeril z zmagovalcem dvoboja med Novakom Đokovićem in Aleksandrom Zverevom.

"Tukaj so vsi igralci odlični. Ni pomembno, proti komu igrate. Moram se vrniti k tenisu, ki sem ga igral v uvodnih dveh dvobojih. Vsi dvoboji so odprti in igralec, ki bo imel boljši dan, bo zmagovalec. To velja tudi za polfinale," je še povedal zmagovalec letošnjega OP ZDA.

Pogreša gledalce, a se ne pritožuje. Foto: Gulliver/Getty Images

Španca žalostijo prazne tribune

Rafael Nadal je bil po zmagi nad Stefanosom Cicipasom (6:4, 4:6, 6:2) zadovoljen s svojo igro. Na trenutke mu je začetni udarec nekoliko pešal, a je na koncu zasluženo slavil. Španec je ob uvrstitvi v polfinale sicer občutil olajšanje, a ga žalostijo prazne tribune, ki so posledica svetovne epidemije. Težko se bo poslovil od Londona, ki letos zadnjič gosti turnir najboljše osmerice.

"To leto je malo drugačno. Žalosti me takšna situacija. Ponavadi je po takšnem dvoboju izjemno vzdušje. Letos je zgodba nekoliko drugačna. Žalostno se bo posloviti od tega izjemnega prizorišča, ampak to se dogaja po vsem svetu. Vesel sem, da sem v polfinalu, in upam, da bom tako pripravljen, da bom lahko dal vse od sebe," je po zmagi razlagal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Dnevi so daljši in včasih je dolgčas Rafael Nadal še čaka na svojega nasprotnika v polfinalu. Foto: Gulliver/Getty Images

Letos se igralci na finalnem turnirju gibljejo le med hotelom in igrišči. Po pravilih namreč v drugih primerih ne smejo zapustiti hotela. Če bi kdo prekršil pravila, bi bil takoj diskvalificiran. Nadal vseeno pravi, da se ne smejo pritoževati. Meni, da imajo srečo, da lahko igrajo in trenirajo v težkih okoliščinah.

"Malo bolj dolgčas je kot ponavadi. Nimamo možnosti iti ven na večerjo, zato so dnevi nekoliko daljši. Vseeno sem vesel, da imam takšno ekipo okoli sebe, ter poskušam ostati organiziran in motiviran," je še povedal 34-letni Nadal.