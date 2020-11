Nadal po hudem boju v polfinale, Rubljev izkoristil Thiemovo sproščenost

Sloviti Španec je lanskega zmagovalca tega turnirja Cicipas v zadnjem dvoboju skupine London 2020 premagal po uri in 50 minutah bitke, v v soboto pa se bo tako pomeril z Rusom Danilom Medvedjevom, ki si je že zagotovil prvo mesto v skupini Tokio 1970.

Španec je bil večji del dvoboja zanesljiv pri začetnem udarcu, v prvem nizu, ki ga je po "breaku" v deveti igri dobil s 6:4, je izgubil le pet točk, ob koncu drugega niza pa je imel v tem elementu igre več težav, ki so se prenesle tudi v uvod odločilnega.

Cicipas je do drugega niza prišel z nekoliko boljšo igro, dokončno pa mu ga je podaril kar Nadal sam z dvojno napako. Čeprav je dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam tekmecu v drugi igri tretjega niza dovolil odvzem servisa, je Cicipas v prvi in tretji igri prav tako slabo servisal, prednost "breaka" pa je nato 34-letnik še oplemenitil in slavil po dveh urah in štirih minutah.

S tem si je zagotovil mesto med najboljšo četverico v lovu na enega redkih turnirjev, ki mu v bogati zbirki še manjka.

Thiem prvi v skupini

Thiem, ki si je po zmagah proti Cicipasu v prvem in Nadalu v drugem krogu zagotovil zmago v skupini, je dvoboj začel slabo oziroma preveč sproščeno, za agresivni pristop 23-letnega Moskovčana pa ni imel pravega orožja. Rubljov, ki v prvem nizu ni napravil niti ene neizsiljene napake, je hitro prišel do dveh odvzemov servisa, niz pa mu je pripadel po vsega 26 minutah.

Rus je v drugem nizu sprva nadaljeval zanesljivo in do "breaka" prišel v tretji igri. Prednost je zadržal do osme igre, ko se je Thiem po seriji napak Rusa nenadejano vrnil v niz. Rubljov se je nato zbral, dosegel še en "break" v 11. igri in v 12. zaključil dvoboj po uri in 15 minutah.

S tem je vknjižil tretjo zmago zapovrstjo proti Thiemu (3:2 v korist Rusa). Poleg tega je v žep pospravil še 130.000 evrov in 200 točk za teniško lestvico.

Avstrijec se bo v sobotnem polfinalu zaključnega turnirja pomeril z zmagovalcem petkovega spopada med Srbom Novakom Đokovićem in Nemcem Alexandrom Zverevom v skupini Tokio 1970.

Dvoboja Andrej Rubljev (Rus) : Dominic Thiem (Avt) 6:2, 7:5 Rafael Nadal (Špa) : Stefanos Cicipas (Grč) 6:4, 4:6, 6:2

Lestvici:

Skupina Tokio 1970:

Daniil Medvedjev 2 zmagi - 0 porazov

Novak Đoković 1- 1

Aleksander Zverev 1 - 1

Diego Schwartzman 0 - 2 Skupina London 2020:

Dominic Thiem 2 zmagi - 1 poraz

Rafael Nadal 2 - 1

Stefanos Cicipas 1 - 2

Andrej Rubljev 1 - 2

Kako poteka tekmovanje?

Igralci so razdeljeni v dve skupini, v katerih bo vsak igralec igral z vsakim. V nadaljevanje oziroma v polfinale se uvrstita prvouvrščena iz vsake skupine. Prvouvrščeni iz skupine A se bo v polfinalu pomeril z drugouvrščenim iz skupine B in obratno. Igralci bodo igrali na dva dobljena niza.

Turnir se začne v nedeljo, 15. novembra, in bo trajal do 22. novembra. Denarni sklad znaša 5,7 milijona dolarjev (4,8 milijona evrov).