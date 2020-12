Kot kaže, jih čaka še ena čudna sezona

Na pripravah je bil veliko mladih igralcev. Med njimi tudi Bor Artnak (skrajno levo). Foto: Teniška zveza Slovenije

Kaj je bil glavni namen priprav?

Slovenski teniški igralci imajo redko možnost, da se zberejo na skupnem treningu. Začetek letošnje teniške sezone je zaradi koronavirusa še vedno negotova, tako da se večina igralcev pripravlja doma. Zato je Miha Mlakar, kapetan slovenske ekipe, izkoristil to obdobje in na skupnem treningu zbral naše najboljše igralce. Slovenija bo prihodnje leto v svetovni skupini II doma igrala proti Paragvaju. In kaj je bil glavni namen, da so se zbrali na reprezentančnih pripravah?

"Posvetili smo se osnovnim stvarem ter se prilagodili vsakem posamezniku. Veliko pozornost smo posvetili tudi uigravanju v dvojicah. V preteklosti se v tem nismo najbolje izkazali in zdaj smo imeli priložnost, da se nekoliko več uigramo. To je bil eden večjih poudarkov na teh pripravah," je uvodoma povedal Mlakar, ki se ob vsem tem zaveda, da bo kmalu čas za menjavo generacije.

Foto: Vid Ponikvar

"Zavedamo se, da so naši najboljši trije igralci stari preko trideset let. Zagotovo bo napočil čas za pomladitev reprezentance. Eden izmed ciljev je tudi, da se mlajše pripelje zraven in da se jim predaja znanje. Z Aljažem in obema Blažema (Blaž Rola, Blaž Kavčič op. p.) imamo veliko izkušenj. Za mlajše igralce je najboljša stvar, da se učijo od najboljših in s tem hitreje napredujejo. Na ta način lahko čez nekaj let nadomestijo naše najboljše," je še povedal Mlakar, ki upa, da bodo izkušenejši igralci vztrajali čim dlje.

Foto: Gulliver/Getty Images

Na turnirjih mu je bilo mučno

Priprav se je udeležil tudi Aljaž Bedene, medtem ko Blaž Kavčič in Blaž Rola se na novo sezono pripravljata v tujini. Aljaž je povedal, da rad trenira doma in da je po enomesečnem premoru začel pogrešati tenis. Ljubljančan se je namreč v decembru začel pripravljati na novo sezoni, za lansko sezono, ki jo je prekinila epidemija, pa je dejal, da bo šla v pozabo.

"Čudna sezona. Zastavil sem si cilje in marca se je vse podrlo. Nismo vedeli, kdaj bomo spet prišli nazaj. Zadovoljen sem z dvema turnirjem po vnovičnem začetku sezone. Z naslednjimi petimi meseci ne morem biti zadovoljen. Treningi niso bili na tisti ravni, kot sem si želel. Zdi se mi, da ko igraš turnirje, igraš tudi z boljšimi nasprotniki. Moja raven igre je padala, vmes nekaj časa nisem igral tenisa in vse skupaj se je poznalo. Na splošno lahko rečem, da je bila sezona solidna, ampak bolj kot ne bo šla v pozabo. Kot sem že povedal, je bilo na turnirjih zelo mučno. Bil si samo v sobi in na igriščih. Upam, da bo čim prej bolje," je povedal trenutno 58. igralec sveta, ki 15. januarja potuje v Avstralijo, kjer ga februarja čaka OP Avstralije, prvi turnir za grand slam.

Bedene ima načrte le do OP Avstralije. Foto: Gulliver/Getty Images

Še vedno je veliko negotovosti, za zdaj načrti le do OP Avstralije

Enaintridesetletni slovenski igralec se že danes zaveda, da tudi nova sezona ne bo povsem normalna. To se kaže že s prestavitvijo turnirja OP Avstralije. To naj bi bilo na sporedu 8. februarja, eden izmed ciljev Aljaža pa so tudi poletne olimpijske igre v Tokiu. Zaradi vse negotovosti načrti Bedeneta niso dolgoročni.

"Načrtov po OP Avstralije nimamo. Slišal sem, da bodo verjetno odpovedali turnir Indian Wells … Veliko stvari je negotovih. Želim si, da bi se stvari čim prej normalizirale, bo pa zagotovo letošnja sezona spet drugačna. Sam si želim čim bolje pripraviti za samo Avstralijo oziroma za prihodnje leto. Vem, kako se v teh časih pripravljati in poskušali bomo doseči najboljšo raven," je še povedal Bedene, ki se je letos v Melbournu prvič prebil v drugi krog turnirja.