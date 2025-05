"Ta sistem je rešil mojo hišo. Zdaj dihamo svež zrak."

Ko razmišljamo o prezračevanju, pogosto pomislimo na jesensko-zimske mesece, ko je dom zaprt, vlaga pa hitro začne puščati posledice. A tudi spomladi in poleti je ustrezno prezračevanje nujno za zdravo bivanje . Marsikdo se še vedno zanaša na odpiranje oken, a to pogosto ne prinese želene svežine – zrak ostaja zadušljiv, v prostor vstopajo prah, cvetni prah, hrup in mrčes, vlaga pa se po kuhanju ali prhanju kopiči.

Vse več ljudi se zaveda pomembnosti kakovosti zraka v notranjih prostorih – tudi v toplejših mesecih, ko vročina in visoka vlažnost pogosto poslabšata pogoje bivanja. Prezračevalnim rešitvam Lunos zaupa že veliko Slovencev, ki si želijo bolj zdravo in prijetno bivalno okolje.

"Ta sistem je dobesedno rešil mojo hišo. Prej smo se borili z vlago, zatohlim zrakom in nenehnim odpiranjem oken – poleti vročina, pozimi mraz. Odkar imamo vgrajen sistem Lunos, je razlika občutna že ob vstopu v prostor. Zrak je svež, lahek, čist. Ponoči lahko mirno spimo brez odprtih oken, brez komarjev in brez hrupa od zunaj. Počutimo se bolje, tudi glavobolov in težkega dihanja ni več. Resnično priporočam vsakemu, ki želi izboljšati svoje bivanje – naj bo to v novem domu ali starem stanovanju. Dihamo svež zrak – končno," zadovoljna uporabnica opisuje izkušnjo s prezračevalnimi sistemi Lunos.

Njena izkušnja potrjuje, da prezračevalni sistemi Lunos niso zgolj zimska rešitev, ampak celovita podpora zdravemu bivanju skozi vse leto – tudi v vročih, soparnih poletnih dneh, ko zrak v zaprtih prostorih postane še posebej obremenjujoč.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Izkoristite izjemne majske popuste do 55 odstotkov na vrhunske prezračevalne sisteme LUNOS! Težave z vlago, slabim zrakom ali plesnijo v vašem domu? Rešitev je preprosta – vrhunski prezračevalni sistemi Lunos, ki omogočajo svež zrak in zdravo bivalno okolje po neprekosljivih cenah z do 55 odstotkov popusta. Ne zamudite akcije, ki traja le do 31. maja 2025! Pošljite povpraševanje. *Povpraševanje je informativno in popolnoma brez obveznosti. **Popusti veljajo do 31. 5. 2025 in vključujejo 25 odstotkov akcijskega popusta Lunos in 30 odstotkov subvencije EKO sklada.

Zakaj je kakovost zraka v zaprtih prostorih odločilna za zdravje

Slaba kakovost zraka v notranjih prostorih je tihi sovražnik sodobnega človeka. Zrak, ki ga dihamo v notranjih prostorih, je pogosto veliko bolj onesnažen, kot si mislimo. Tudi poleti, ko domove zatesnimo zaradi vročine in klimatskih naprav, se kakovost zraka lahko hitro poslabša. V takšnem okolju trpita tako naše počutje kot zdravje.

Dejstvo je, da v sodobnem načinu življenja večino časa preživimo v zaprtih prostorih – doma, v službi ali na drugih javnih mestih. Kljub temu pogosto zanemarjamo kakovost zraka, ki ga dihamo. Nečist zrak v notranjih prostorih lahko vsebuje različne škodljive delce in snovi, kot so prah, pršice, plesni, kemične spojine iz čistil, barv in lakov, dim ter cvetni prah. Dolgotrajna izpostavljenost takšnim onesnaževalom lahko povzroči številne težave, vključno z glavoboli, utrujenostjo, težavami s koncentracijo, draženjem dihalnih poti ter razvojem kroničnih bolezni, kot so bolezni dihal, srčno-žilne bolezni ali celo rak.

Foto: Lunos

Zakaj je kakovost zraka v notranjih prostorih ključna za zdravje

Učinkovito prezračevanje je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredimo za svoje zdravje in dobro počutje doma. Sodobni prezračevalni sistemi z naprednimi filtri znatno pripomorejo k čistemu in svežemu zraku, kar neposredno vpliva na kakovost bivanja. Med ključne koristi prezračevanja spadajo:

odstranjevanje alergenov in dražilcev: kakovostni filtri ujamejo cvetni prah, prah, pršice in druge pogoste povzročitelje alergij, kar razbremeni dihala in zmanjša pogostost alergijskih reakcij,

izboljšana raven kisika: stalen dovod svežega zraka prispeva k boljši koncentraciji, večji mentalni jasnosti in večji energiji čez dan,

preprečevanje nastanka plesni: s stalnim uravnavanjem vlage v prostoru prezračevalni sistem preprečuje razvoj plesni in z njo povezanih neprijetnih vonjav ali zdravstvenih tveganj,

zmanjšanje prisotnosti kemikalij v zraku: filtri z aktivnim ogljem lahko absorbirajo neprijetne vonjave, pa tudi hlapne spojine iz čistil, barv, lepil in drugih kemikalij.

Z rednim, kontroliranim prezračevanjem prostorov ustvarimo notranje okolje, ki spodbuja zdravje, dobro počutje in dolgotrajno kakovost bivanja.

Prezračevalni sistemi Lunos z rekuperacijo toplote so visokokakovostna in cenovno dostopna rešitev za težave z vlago v vašem domu. So med najbolj energetsko učinkovitimi sistemi na trgu, skoraj neslišni, z visoko zvočno izolacijo. Njihova montaža zahteva minimalne posege, zato so idealni tako za obnove kot novogradnje. Poleg tega jih lahko upravljate kar prek mobilne naprave in vključite v svoj pametni dom (Smart Home). Najdite svojo optimalno rešitev za vlago.

Foto: Lunos

Kako deluje sistem Lunos e² in e²60?

Sistem Lunos e² in njegova naprednejša različica e²60 sta med najbolj razširjenimi rešitvami za decentralizirano prezračevanje z rekuperacijo toplote. Delujeta v parih in izmenično: ena enota odvaja topel, izrabljen zrak in toploto shrani v keramičnem izmenjevalniku, nato druga enota dovaja svež zunanji zrak, ki se med prehodom ogreje s shranjeno toploto. Na ta način sistem doseže do 96-odstotni izkoristek energije, kar pomeni minimalne toplotne izgube in visoko energetsko učinkovitost.

Model e²60 je dodatno prilagojen zahtevnejšim razmeram – deluje brez težav tudi pri višjih zračnih tlakih (npr. ob morju ali v gorah), hkrati pa zagotavlja izjemno zvočno izolacijo (do 67 dB) in izredno nizko porabo energije. Zaradi svoje zasnove omogoča preprosto montažo brez večjih posegov, kompatibilen pa je z obstoječimi sistemi Lunos. Posebna funkcija za poletno prezračevanje omogoča tudi zadrževanje hladnega zraka v klimatiziranih prostorih – kar je idealno za vroče dni.

Foto: Lunos

Kako je videti poletje brez prezračevalnega sistema Lunos – in kako z njim?

V poletnem času, ko zunaj vlada vročina, se notranji prostori hitro spremenijo v utesnjene, zatohle in pregrete bivalne enote. Brez učinkovitega prezračevanja večina ljudi to rešuje z odpiranjem oken, vendar to prinaša le začasno olajšanje, hkrati pa odpira vrata številnim nevšečnostim: vlažnost po kuhanju in prhanju ostaja v prostoru, cvetni prah, smog in prah zlahka vstopijo, komarji in drug mrčes zmotijo spanec, cestni hrup in zmanjšana varnost (če puščamo okna odprta ponoči) dodatno zmanjšajo udobje bivanja.

Poleti brez Lunosovega sistema pogosto iščemo rešitve, ki nam dolgoročno škodijo: zapremo okna in prižgemo klimo, a zrak postane suh, utesnjen in pogosto kroži brez prave svežine.

Z vgradnjo prezračevalnega sistema Lunos pa se slika povsem spremeni:

zrak se stalno in samodejno izmenjuje, tudi kadar vas ni doma,

notranjost ostaja sveža, a tiha – brez odprtih oken, komarjev in hrupa,

v prostor prihaja filtriran zrak, brez nečistoč, alergenov ali smoga,

vlažnost se uravnava, kar preprečuje nastanek plesni,

poleti lahko dom zadiha, ne da bi se segrel – pogosto celo brez uporabe klimatske naprave.

Predstavniki podjetja Lunos poudarjajo: "Vse to so razlogi, ki jasno govorijo v prid pomembnosti prezračevalnega sistema tudi v toplejšem delu leta. Montaža je hitra in enostavna, sistem pa začne delovati takoj, ko ga potrebujete. Tako si zagotovite kakovosten zrak in optimalne pogoje bivanja že zdaj, hkrati pa dom pripravite na jesen in zimo."