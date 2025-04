Družinsko kuhanje: skrivno orodje za vzgajanje zdravih in srečnih otrok

Ste si kdaj želeli, da bi vaša kuhinja postala prostor za učenje, igro in družinsko povezovanje? Kuhanje z otroki lahko postane izobraževalna in zabavna dejavnost, ki spodbuja kreativnost, komunikacijo in najpomembneje: zdrave prehranjevalne navade. Vse to svoja otroka uči avtorica, blogerka in predana kuharica Ana Žontar Kristanc. Kako se tega loteva in kako ji pri tem pomaga znak "izbrana kakovost – Slovenija"? Preberite njene nasvete!

1. Osnove gojite od majhnega

"Če ima otrok kuharske osnove od majhnega, mu bodo te ostale," meni Ana. Sama svoja dva otroka že dolgo uči kuharskih navad. Prisotna sta pri pripravi vseh obrokov – tudi če gre le za ribanje korenčka. "Na ta način gradite odlično podlago za nadaljnje učenje kuharskih veščin, ki jih otrok lahko naprej razvija sam," poudarja. "Jaz v prehrano svojih otrok redno vključujem izdelke z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija', ki so zaradi kratkih poti bolj sveži in polnega okusa. Taki izdelki ohranjajo tudi bistvena hranila, ki jih otroci potrebujejo za svoj razvoj. So toliko kakovostnejši in jih otroka zdaj že sama prepoznata po okusu in tudi po izgledu," razlaga Ana.

2. Kuhanje naj bo prilagojeno vam

Kuhanje prilagodite svojim potrebam. Naj bodo vaši obroki takšni, kot so vam všeč in da v njih uživate. To je enostavneje, če pripravljate jedi sami. "Kuhanje doma je veliko bolj zdravo in uravnoteženo, veste pa tudi, kaj točno dajete vase," dodaja. Tako Ana s kuhanjem doma pridobi nadzor nad kakovostjo, svežino in zdravimi sestavinami svojih obrokov, kar ji omogoča boljše počutje in večje zadovoljstvo pri uživanju jedi.

Ana poudarja, da so doma pripravljeni obroki koristnejši za zdravje in bolj uravnoteženi, saj tako natančno vemo, katere sestavine uporabljamo. Pri njih doma so vedno tudi izdelki, ki nosijo znak 'izbrana kakovost – Slovenija'. Tako na primer pri mesu natančno pozna njegov izvor, hkrati pa ji oznaka zagotavlja, da so ti izdelki lokalno pridelani in predelani. Omejen čas prevoza živali (največ šest ur za govedino in pet ur za perutnino) vpliva tudi na svežino izdelka. "Kratek transport predstavlja manj stresa za živali, kar se pozna tudi na izgledu in okusu mesa," dodaja Ana.

3. O prehrani se veliko pogovarjajte

"Poleg samega kuhanja moja dva najmlajša zdrav odnos do hrane gojita tudi prek pogovora. Pri nas se o hrani ogromno pogovarjamo. O tem, kako pomembna je zdrava in uravnotežena prehrana, da je bolje kuhati doma, največ pa o tem, kako ključna je izbira kakovostnih sestavin," izpostavlja in dodaja, da njena sinova že v trgovini pokažeta na veselega zeleno-rjavega smeška. "Na enostaven način sem jima razložila, da znak pomeni visoko kakovost mesa, saj prihaja s slovenskih kmetij in je zato tudi bolj sveže, pa tudi, da lahko vsakemu kosu mesa sledimo vse do kmeta. Povedala sem jima tudi, da ko izberemo meso z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija', poskrbimo za to, da bomo kakovostno jedli in hkrati poskrbeli za ohranjanje lokalnega podeželja. Tudi narava bo precej manj onesnažena, saj sestavin za naše kosilo ni treba pripeljati iz kake daljne države," dodaja in razloži, da se s tem razumevanjem otroci naučijo ceniti kakovostne sestavine: "Zdi se mi, da zdaj že kar dobro razumeta, da je vse to zelo pomembno. Otrokoma želim prek nezahtevnega kuhanja in igre privzgojiti dober odnos do hrane in zavedanje, da ima kakovostna hrana dolgoročne dobrodejne učinke na našo družino in širšo družbo."

4. Kuhajte z ljubeznijo

Naj bo to z otroki ali brez njih – Ana pravi, da vedno kuhajte z ljubeznijo. To lahko poskusite že s spodnjim receptom za enostavno mesno jed – mini burgerje z mesnimi kroglicami in mocarelo, ki jo njuna najmlajša enostavno obožujeta.

"V obrok morate vložiti ljubezen. Če se ga lotite z negativno energijo, gre vedno nekaj narobe, če pa se ga lotite s pozitivno energijo in ljubeznijo, vedno uspe."

RECEPT ZA ENOSTAVNE MINI BURGERJE Z MESNIMI KROGLICAMI IN MOCARELO Čas priprave: 20 minut Čas kuhanja: 1–2 uri + 25 minut peke Količina: 15 mini burgerjev SESTAVINE Sestavine za mesne kroglice: 800 gramov mletega govejega mesa "izbrana kakovost – Slovenija" 150 gramov kruha 100 ml mleka 2 jajci 1 čebula 1 čajna žlička česna v prahu 3 žlice naribanega parmezana 1 čajna žlička soli 1/3 čajne žličke popra, sladke paprike, peteršilja 1 čajna žlička paradižnikovega koncentrata 1 čajna žlička pesta iz suhih paradižnikov 4–6 žlic drobtin + rastlinsko olje za praženje Sestavine za omako: 600 ml paradižnikovih pelatov 150 ml jušne osnove ali vode 1/2 čajne žličke soli – po okusu 3 žlice kečapa 1 žlica sladkorja 1/3 čajne žličke popra, sladke paprike, origana 1 čajna žlička paradižnikovega koncentrata 1 čajna žlička pesta iz suhih paradižnikov čili v prahu po okusu Ostale sestavine: 1x kruh za žar s semeni 4–5 pesti naribane mocarele 1 polna pest naribanega parmezana 1/3 čajne žličke česna v prahu 1/2 čajne žličke origana POSTOPEK Čebulo narežemo na drobno in popražimo do zlato rjave barve na olju. Ohladimo. Kruh na drobno nadrobimo in prelijemo z vročim mlekom. Ohladimo. V posodo dodamo vse sestavine za mesne kroglice s pripravljeno čebulo in kruhom. Fino premešamo in pustimo stati deset minut. Oblikujemo večje kroglice v velikosti ping pong žogic – da bodo dovolj velike za kruh. V posodici zmešamo nekaj sestavin za prvi del omake. Dodamo kečap, čili, pesto, poper, sladko papriko, česen, origano in paradižnikov koncentrat. Kroglice do zlato rjave barve popražimo na olju in jih umaknemo. Nekaj olja odlijemo. Na preostalo olje dodamo pripravljeno mešanico. Pražimo od 20 do 30 sekund, da zadiši, nato prilijemo pelate in juho. Dodamo sol in sladkor. Premešamo in po okusu dosolimo. Dodamo nazaj kroglice, pokrijemo in na srednje nizkem ognju kuhamo od ene do dve uri. Položimo v segreto pečico na 200 stopinj za od 15 do 20 minut oz. dokler se sir lepo ne stopi in zapeče do želene barve. Takoj postrežemo.

