Atlantic Grupa predstavlja Lemonish, nizkokalorično gazirano limonado

V središču Ljubljane je včeraj potekala ekskluzivna predstavitev nove osvežilne pijače, ki je privabila številne novinarje in vplivneže, ki so ob ritmih dobre glasbe v izvedbi Maje Keuc uživali v osvežilni limonadi z mehurčki in okusnih koktajlih. V nabito polnem bistroju Švicarija, v osrčju ljubljanskega parka Tivoli, so uradno predstavili Lemonish , novo blagovno znamko v kategoriji gaziranih pijač, ki prihaja iz portfelja Atlantic Grupe.

Foto: Atlantic Grupa

Predstavitev te osvežilne pijače, idealne za prihajajoče poletne dni, je na sproščenem druženju zbrala številne medije in vplivneže ob vrhunskem koncertu Maje Keuc. V njeni glasbi so uživali David Urankar, Ajda Urankar, Greta Garden in Anela Šabanagić ter okusili Lemonish in koktejle, ki so pokazali, da ta gazirana limonada ni le še ena limonada.

Foto: Atlantic Grupa

"Ob zavedanju, da potrošniki cenijo bolj zdrav način življenja, je bil naš glavni cilj pri ustvarjanju Lemonisha ljubiteljem gaziranih pijač ponuditi izdelek, kjer ne boš tehtal med slastnim okusom in vnosom kalorij. Naši gazirani limonadi smo dodali sok cele limone, osvežilne mehurčke in ohranili kalorije na minimumu. Tako se je rodil Lemonish, nizkokalorična pijača drznega in sočnega okusa, brez umetnih sladil. Lemonish ni samo limonada – gre za občutek ravnovesja in uživanje v življenju brez kompromisov," je poudarila Laura Bortas, višja vodja razvoja blagovne znamke v Atlantic Grupi.

Nova in inovativna osvežitev v kategoriji gaziranih pijač predstavlja izbiro Better for me, ki potrošnikom prinaša uživanje v sočni gazirani limonadi, ki vsebuje sok cele limone v eni plastenki, veliko pakiranje pa vsebuje sok kar treh celih limon, skupaj z mehurčki – naravnim CO2, ki potrošnike preseneti od prvega do zadnjega požirka.

"Prepričani smo, da bo Lemonish v prihajajočih sončnih dneh vaša popolna osvežitev. To je povabilo k uživanju brez slabe vesti, tisti majhen trenutek zase in opomnik, da je življenje lepše, ko iz njega iztisnemo tisto res najboljše," Je dodala Svetlana Babić, vodja upravljanja blagovne znamke za Slovenijo.

Potrošnikom sta na voljo osvežilna okusa limone ter limone&bezga v 0,4-litrski in 1,25-litrski embalaži PET.

Naročnik oglasnega sporočila je Atlantic Grupa, d. d.