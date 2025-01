Slovenci bodo tokrat favoriti

Lani so v tem delu tekmovanja tesno izgubili s Kitajsko, nato pa so se poleti vrnili nazaj z uspešnimi nastopi v Črni Gori. Selektor Grega Žemlja je v ekipo povabil naslednje igralce: Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek, Jan Kupčič, Sebastian Dominko in Matic Križnik.

Bor Artnak Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Prednost domačega igrišča bo izrazita"

"Smo favoriti dvoboja. Vse skupaj bo potrebno oddelati profesionalno. Igralci bodo morali biti zavzeti in osredotočeni. V Črni Gori smo se veliko naučili in to je zanimivo nadaljevanje tekem na katerih smo favoriti. Prednost domačega igrišča bo izrazita. Ko sem raziskoval tekmeca namreč nisem našel podatka, da bi igralci Indonezije veliko igrali na peščeni podlagi. To nam gre na roko. Kar se tiče poznavanja igralcev lahko rečem, da jih poznam iz videoanaliz, predvsem njihovega 35-letnega igralca, ki je bil nekoč 60. v igri dvojic in okoli 200. mesta med posamezniki. Poskušali bomo pridobiti še kakšen posnetek, ostalo pa bomo opravili na prizorišču. Vsak nastop je zgodba zase, vsaka stopnička je dobrodošla, da gremo čim višje. Prva in glavna filozofija je, da je potrebno iti vsako tekmo na zmago,” je dejal Grega Žemlja.

Prvi dan tekmovanja, v soboto, 1. februarja, se bo dvoboj začel ob 12. uri s prvima dvema posamičnima obračunoma. V nedeljo, 2. februarja, bo program ob 11. uri nadaljevala tekma dvojic, ki ji bosta sledila še zadnja dva posamična dvoboja. Žreb za razpored tekem bo potekal v petek, 31. januarja, ob 12. uri v čudovitem ambientu Vile Bianca v Velenju, novinarska konferenca pa bo na sporedu dan prej.

