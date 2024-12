Teniška zveza izbrala igralca leta in novega predsednika

Teniška zveza Slovenije je na zaključni prireditvi izpostavila nekaj ključnih dogodkov leta 2024. Aprila je Portorož gostil generalno skupščino Evropske teniške zveze, TZS je uspešno izvedla tradicionalno prireditev Igrajmo tenis ter hkrati po celi Slovenije izpeljala dvajset turnirjev serije World Tennis Tour, na katerih so med drugimi slavili Veronika Erjavec, Pia Lovrič in Bor Artnak.

Bor Artnak Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V mlajših selekcijah so priznanja prejeli Tita-Eva Lunder, Ian Suljić, Lili Štusaj, Stefan Đokić, Zala Bizjak, Patrik Semenič, Mia-Sara Ribnikar, Gašper Matijašič ter člana Noka Jurič in Nik Miković. Trener leta je postal Sašo Pristotnik, nagrado za doprinos slovenskemu tenisu je dobil Marko Por, najuspešnejši klubi v ligaških tekmovanjih pa so bili ŽTK Maribor, Branik Maribor, Slovan, Triglav Kranj in Center Court.

Ob koncu prireditve je novi predsednik Teniške zveze Slovenije Damjan Kralj iz rok člana uprave Petrola Jožeta Smoliča prejel ček v višini dobrih 57.000 evrov za skupni projekt, namenjen financiranju programa mladinskih reprezentanc.

Izvršni direktor družbe BTC Damjan Kralj je bil edini kandidat za predsednika zveze, na vrhu TZS pa je nasledil Andreja Slaparja, predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, ki je bil na tem mestu od 2018. Sedeminštiridesetletni Damjan Kralj je postal sedmi predsednik Teniške zveze Slovenije. Najdlje je bil na čelu Marko Umberger, po en mandat pa so opravili Janez Erhart (1991 - 1996), Goran Ivkovič (1996 - 1998), Draško Veselinovič (1998 - 2002) in Andrej Polenec (2002 - 2006).