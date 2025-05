Odbor za proračun predstavniškega doma ameriškega kongresa je danes zavrnil predlog o proračunu in davčnih olajšavah, poročajo ameriški mediji. Za zavrnitev predloga, ki so ga na željo predsednika ZDA Donalda Trumpa uradno poimenovali Velik in čudovit predlog zakona, je poleg demokratov glasovalo tudi pet republikancev.

Sveženj na 1100 straneh vsebuje uresničitev številnih Trumpovih predvolilnih obljub. Med drugim gre za podaljšanje davčnih olajšav potrjenih med njegovim prvim predsedniškim mandatom, povečanje sredstev za vojsko in boj proti nezakonitemu priseljevanju ter zmanjšanje proračunske porabe za vse, kar ne sodi v predsednikove prioritete.

Zakaj so proti glasovali demokrati in zakaj peščica republikancev

Predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson je skozi odbore uspel spraviti 11 posamičnih predlogov, odbor za proračun pa jih mora povezati v Velik in čudovit predlog zakona.

Demokrati so glasovali proti, ker se ne strinjajo s Trumpovo agendo, peterica republikancev pa je glasovala proti, ker predlog po njihovi oceni ne zadostuje za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja.

Demokrati republikance obtožujejo, da želijo cilj hkratnega zmanjšanja proračunskega primanjkljaja in podaljšanja ter uvedbe novih davčnih olajšav doseči na plečih najbolj revnih in ranljivih Američanov. S tem bodo šli na kongresne volitve prihodnje leto. Foto: Reuters

"Tole primanjkljaja ne zmanjšuje, ampak ga povečuje," je po glasovanju izjavil eden od republikanskih nasprotnikov Chip Roy iz Teksasa, navaja Politico. Roy bo s kolegi sedaj do začetka prihodnjega tedna pod pritiskom Johnsona in Bele hiše, da spremeni mnenje in o predlogu bodo v odboru za proračun glasovali znova.

Johnsonov načrt je bil, da predstavniški dom Velik in čudovit predlog potrdi do konca prihodnjega tedna, kar je še vedno mogoče. Nato bo o predlogu glasoval celoten predstavniški dom, svoje bo moral narediti še senat, ki lahko sprejme drugačen predlog in sledila bodo usklajevanja. Šele nato ga bo lahko podpisal Trump.

Ukinili bi zdravstvo za revne Američane

Za Roya in kolege je problem med drugim v tem, da predlog ne bo dovolj hitro zmanjšal proračunske porabe za zdravstveno zavarovanje revnih Američanov (medicaid). Predlog predvideva ukinitev zdravstva za skoraj deset milijonov revnih Američanov, med njimi vseh nezakonitih priseljencev, vendar šele po letu 2029, ko Trump ne bo več predsednik in tako ne bo prelomil obljube, da bo medicaid pustil pri miru.

Roy želi, da se jemanje revnim, da lahko dajo bogatim - kot republikanskemu predlogu pravijo demokrati, začne že leta 2027. Zahtevajo tudi, da bodo morali revni upravičenost do medicaida sproti dokazovati z delom. Če ne dokažejo, da so delali najmanj 80 ur na mesec, jim bodo zdravstveno zavarovanje ukinili.

Demokrati republikance obtožujejo, da želijo cilj hkratnega zmanjšanja proračunskega primanjkljaja in podaljšanja ter uvedbe novih davčnih olajšav doseči na plečih najbolj revnih in ranljivih Američanov. S tem bodo šli na kongresne volitve prihodnje leto.