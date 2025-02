Slovenci do napredovanja proti Indonezijcem

Slovenska moška teniška reprezentanca si je zagotovila nastop v drugi svetovni skupini Davisovega pokala s slavjem s 3:0 v zmagah proti Indoneziji. V Velenju sta odločilno tretjo točko priigrala Jan Kupčič in Sebastian Dominko proti navezi Rifqi Fitriadi/Christopher Rungkat. Po uri in štirih minutah sta slavila s 6:1, 6:4.

Slovenija si je tako zagotovila septembrski nastop v drugi svetovni skupini Davisovega pokala, v kateri je lani izgubila proti Kitajski z 2:3. Poražena izbrana vrsta Indonezije je izpadla v tretjo svetovno skupino, kjer bo junija igrala znotraj azijske celine.

Slovenska izbrana vrsta, ki jo vodi selektor Grega Žemlja, je že v soboto po posamičnih obračunih prišla do lepe prednosti. V prvem dvoboju v velenjski Beli dvorani je debitant v slovenski zasedbi Filip Jeff Planinšek premagal Rifqija Fitriadija s 6:1, 6:3, nato pa je bil še nekoliko bolj zanesljiv Bor Artnak, ki je s 6:2, 6:1 ugnal Gunawana Trismuwantaro.

Današnji spored se je začel ob 11. uri z dvobojem dvojic. V njem sta Jan Kupčič in Sebastian Dominko hitro prišla do uvodnega odvzema servisa proti navezi Rifqi Fitriadi/Christopher Rungkat. Povedla sta s 3:0 in po novem "breaku" niz dobila po slabe pol ure s 6:1.

Drugi niz je bil malce tesnejši, saj sta Indonezijca sprva bolj zanesljivo osvojila svoja servisa. Kljub temu je bila razlika v kakovosti prevelika, 23-letni Kupčič in dve leti mlajši Dominko pa sta do odvzema servisa prišla v peti igri in nato povedla s 4:2. Presenečenja do konca nista dopustila in niz dobila s 6:4.

Žemlja je pred dvobojem sicer dejal, da mu največ preglavic povzročajo prav dvojice, saj je Slovencem nasproti stal Rungkat, nekoč že 68. igralec med dvojicami in udeleženec štirih grand slamov v letih 2019 in 2021.

"Zadovoljna, da je načrt deloval"

"Enostavno nismo vedeli, kaj pričakovati od njihovega najboljšega igralca. Vedeli smo, da je dober v dvojicah, da razume igro. Vedeli smo, da moramo igrati na dobri ravni, znotraj igre pa potem videti, kaj se dogaja. Dvojice vedno nosijo nepredvidljiv faktor, ker je igra specifična. Sva pa zelo zadovoljna, da je načrt deloval in da sva odigrala dovolj agresivno, kot smo se dogovorili pred tekmo," je po tekmi dejal Kupčič.

"Dvojice so vedno tekma, na kateri ne moreš pričakovati ničesar, zgodi pa se lahko karkoli. Zdi se mi, da sva z Janom tekmecema vsilila ritem, ki ga nista mogla držati. Igrala sva ogromno velikih dvobojev, zato ni bilo čutiti toliko nervoze in pritiska. Odigrala sva dobro, na trenutke fenomenalno. In ko na tak način igraš skupaj, je to pravi recept za zmago," pa je reprezentančnega kolega dopolnil Dominko.

Psihološki dejavnik je bil po soboti na strani Slovenije

Strinjala sta se, da je igrati s prednostjo 2:0 v zmagah povsem drugače kot ob zaostanku ali izenačenem izidu. "Moram se zahvaliti fantoma za včeraj. To je velik psihološki faktor, saj tudi če dvojice ne bi šle v našo korist, imamo nato še vedno prednost boljših posameznikov. Veseli smo, da je šlo po načrtih in da lahko četrto tekmo gledamo bolj sproščeno," je dodal 23-letni Kupčič, sicer 723. igralec med dvojicami na lestvici ATP.

Obe reprezentanci sta se sicer dogovorili, da bo kljub slovenski zmagi s 3:0 na vrsti še en obračun med Borom Artnakom in Luckyjem Candro Kurniawanom.