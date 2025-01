Slovenci v Velenju proti manj znanim Indonezijcem

Slovenija je lani v zadnjem obračunu Davisovega pokala v drugi svetovni skupini tesno izgubila proti domačinki Kitajski s 3:2, tako da jo zdaj čaka dvoboj, s katerim se želi izogniti izpadu v tretjo svetovno skupino.

Žemlja, nekdaj eden najboljših slovenskih teniških igralcev, je v reprezentanco za februarsko akcijo vpoklical Bora Artnaka (447. na lestvici ATP), Filipa Jeffa Planinška (746.), Jana Kupčiča (988.), Sebastiana Dominka (1061.) in Matica Križnika (1162.).

Slovenci se od ponedeljka pripravljajo v Velenju in se prilagajajo na peščeno podlago. "Za zdaj vse poteka po ustaljenem redu. Vse je tako, kot mora biti. Zadovoljen sem s prikazanim svojih varovancev in z njihovim odnosom," je na novinarski konferenci dejal Žemlja.

S podlago imajo Slovenci več izkušenj kot tekmeci. Nekateri na pesku namreč sploh še niso igrali. Selektor indonezijske zasedbe Febi Widhiyanto ima sicer v svoji reprezentanci Rifqija Fitriadija (943.), ki je tudi edini v Velenju s posamičnim rankingom na lestvici ATP. Indonezija ima na lestvici ATP s točkami le štiri tenisače.

Ob Fitriadiju bodo v zasedbi še Gunawan Trismuwantara, Lucky Candra Kurniawan ter Christopher Rungkat. Slednji je kot 377. na lestvici ATP med dvojicami in bogatimi izkušnjami tudi najbolj izpostavljeno ime indonezijske zasedbe. Na lestvici ATP je bil najvišje 241. igralec sveta, med dvojicami celo 68.

Bor Artnak Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Previdnost ne bo odveč

Žemlja veliko o tekmecih ni mogel povedati: "Bi rad, ampak je malo težje. Že pred tem smo pridobili videoposnetke in iz njih nekaj taktičnih informacij. Šele v sredo so začeli trenirati tu, zato veliko ni bilo za videti. Do prvih tekem pa bo stvar že nekoliko bolj jasna."

Indonezijska imena svetovni teniški javnosti ne povedo veliko, zato previdnost v Velenju ne bo odveč, poudarja selektor slovenske reprezentance. Ta si kot vselej želi reprezentančno leto začeti z zmago, ne glede na raven.

"Na vsaki tekmi gremo na zmago, takšno filozofijo sem gojil kot igralec in jo skušam prenesti tudi na svoje varovance. To velja za vse termine Davisovega pokala. Verjamem v svoje fante, ne glede na nasprotnika in kje se igra. V tej fazi je sicer vse možno, od tega, da igraš v Beninu ali Togu, do tega, da igraš v Ljubljani, Velenju. Trenutno je v tej fazi velik razpon med možnimi nasprotniki," je še dejal zdaj 38-letni Žemlja.

Izpad bi pomenil nastop v tretji svetovni skupini

Izpad bi pomenil nastop v tretji svetovni skupini, oziroma v regionalni celinski skupini znotraj Evrope z reprezentancami, kot so Armenija, Malta, Severna Makedonija in druge.

Časi igranja Žemlje, Blaža Kavčiča, Blaža Role ter kasneje Aljaža Bedeneta so zdaj že precej oddaljeni. Trenutno Slovenijo zastopa večina mladih igralcev iz ameriškega študentskega pogona, kar štirje so se vabilu selektorja odzvali prav od tam.

"Opaziti je trend, da se igralci zaradi pogojev in osebne situacij odločajo za študij v ZDA. To je pomemben faktor v naši ekipi. Če bodo to fazo končali močnejši, boljši, potem verjamem, da so tako na osebni ravni kot v Davisovem pokalu zmožni marsičesa. Veliko pa je seveda v njihovih rokah in rokah trenerjev v tujini," je še o nadaljnjem razvoju svojih varovancev dejal Žemlja.

Spored tekmovanja v velenjski Beli dvorani se bo v soboto s posamičnima dvobojema začel ob 12. uri, v nedeljo pa bodo najprej ob 11. uri na vrsti dvojice, kasneje pa po potrebi še dva posamična dvoboja.