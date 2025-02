Slovenci uspešno začeli dvoboj Davisovega pokala

Prvi dvoboj, pred katerim so se zbrani v Beli dvorani poklonili trem tragično preminulim slovenskim rudarjem, je trajal uro in 23 minut.

Ob debiju v slovenskem dresu Planinšek (746. na lestvici ATP), sicer lanski študentski prvak v ZDA, ni imel pretiranih težav s tri leta starejšim indonezijskim tekmecem. Nekaj preglavic je imel na začetku, a nato hitro dvignil raven tenisa.

S prednostjo odvzema servisa v drugi igri je zaigral bolj sproščeno in tekmeca, ki ni vajen igranja na pesku, z agresivnim pristopom prisilil v obrambno igro. Prvi niz je po 38 minutah dobil s 6:1.

Planinšek je proti 943. igralcu sveta še naprej prevladoval in že v prvi igri prišel do "breaka". V nadaljevanju ni popuščal, po dveh novih odvzemih servisa pa je popustil in kar dvakrat izgubil svoj začetni udarec. Niz je po novem odvzemu Indonezijčevega servisa dobil s 6:3 ter za Slovenijo vpisal prvo zmago.

Bor Artnak Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Drugi posamični obračun bo po nekaj odmora na sporedu danes, pomerila pa se bosta prvi slovenski lopar Bor Artnak (447.) In Gunawan Trismuwantara (brez uvrstitve).

V nedeljo se bo spored začel ob 11. uri z dvobojem dvojic, nato pa po potrebi sledita še dva posamična obračuna.

Reprezentanca, ki bo prva zbrala tri zmage, si bo zagotovila nastop v drugi svetovni skupini. Ta bo na sporedu septembra. Poražena izbrana vrsta bo igrala v tretji svetovni skupini znotraj svoje celine.

Izidi, Davisov pokal (Velenje): Slovenija : Indonezija 1:0 Filip Jeff Planinšek : Rifqi Fitriadi 6:1, 6:3;

Bor Artnak - Gunawan Trismuwantara (sobota)

Jan Kupčič/Sebastian Dominko - Christopher Rungkat/Rifqi Fitriadi (nedelja)

Bor Artnak - Rifqi Fitriadi (nedelja)

Filip Jeff Planinšek - Gunawan Trismuwantara (nedelja)



