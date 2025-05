Pogajanja med Ukrajino in Rusijo so končana #foto

V Istanbulu so se danes začela prva neposredna pogajanja med Ukrajino in Rusijo po letu 2022 in se po nekaj manj kot dveh urah tudi zaključila. Pogajanja so se končala brez očitnih znakov dosedanjega napredka pri zmanjševanju vrzeli med stranema, ukrajinski vir pa je zahteve Moskve označil za nesprejemljive in "nezačetne". Po navedbah ukrajinskega uradnika je danes možen nov krog pogajanj med delegacijama, a ta zaenkrat ni načrtovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gostiteljica Turčija je ob začetku pogovorov izpostavila potrebo po čimprejšnji prekinitvi ognja, poročajo tuje tiskovne agencije. Ker v ruski delegaciji ni najvišjih predstavnikov na čelu s predsednikom Vladimirjem Putinom, veliko upanja na preboj sicer ni bilo.

15.38 Rusija in Ukrajina izmenjali posmrtne ostanke vojakov

Rusija in Ukrajina sta danes izmenjali posmrtne ostanke vojakov, ki so umrli v vojni. Kijev je prejel posmrtne ostanke 909 vojakov, Rusija pa je prejela posmrtne ostanke 34 svojih vojakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinski vojaki, katerih posmrtne ostanke so danes vrnili v domovino, so umrli v spopadih v regijah Doneck, Lugansk, Zaporožje, Harkov in Sumi.

Nekatere posmrtne ostanke pa so prejeli iz ruskih mrtvašnic, saj so padli na območju ruskega Kurska, kjer je Ukrajina izvedla ofenzivo. Ruski mediji so medtem poročali, da je ruska stran prejela 34 trupel. Pri izmenjavi je posredoval Mednarodni odbor Rdečega križa.

15.34 Zelenski za odločen odziv Zahoda, če pogovori z Rusijo ne bodo prinesli preboja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes pozval k odločnim ukrepom Zahoda proti Moskvi, če mirovni pogovori med rusko in ukrajinsko delegacijo v Istanbulu ne bodo prinesli preboja. V primeru slednjega se je zavzel tudi za nadaljnje sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju in bankam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Imeli smo resnično priložnost, da naredimo pomembne korake h končanju vojne, če se le Putin ne bi bal priti v Turčijo. Če se izkaže, da je ruska delegacija le teatralna in da danes ne more doseči nobenih rezultatov (...) je potreben odločen odziv, vključno s sankcijami proti ruskemu energetskemu sektorju in bankam," je dejal na vrhu Evropske politične skupnosti (EPS) v Tirani.

Prepričan je, da se mora pritisk na Rusijo stopnjevati, dokler ne bo dosežen napredek. "Ukrajina je pripravljena sprejeti vse realistične korake za končanje te vojne. Pozivam Putina, naj svoji delegaciji podeli pooblastila," je nadaljeval in ponovil, da ima ukrajinska delegacija mandat za sprejemanje odločitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Naša glavna prednostna naloga je popolno, brezpogojno in pošteno premirje. To se mora zgoditi takoj, da se ustavi ubijanje in ustvari trdna podlaga za diplomacijo," je še dodal Zelenski.

Prizadevanja za mir v Ukrajini so sicer v središču današnjega šestega vrha EPS v Albaniji, ki se ga udeležuje okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih institucij. Sočasno z vrhom v Istanbulu potekajo tudi prva neposredna mirovna pogajanja med Ukrajino in Rusijo po leta 2022.

Gostiteljica Turčija je ob začetku pogovorov izpostavila potrebo po čimprejšnji prekinitvi ognja. Ker v ruski delegaciji ni najvišjih predstavnikov na čelu s predsednikom države Vladimirjem Putinom, veliko upanja na preboj sicer ni.

Tako predsednik ZDA Donald Trump kot državni sekretar Marco Rubio sta namreč v četrtek dejala, da ne pričakujeta bistvenega preboja v pogovorih med Ukrajino in Rusijo. Trump je pri tem napredek glede Ukrajine pogojeval tudi s svojim srečanjem s Putinom.

14.38 Pogajanja med Ukrajino in Rusijo so končana

Turško zunanje ministrstvo je za agencijo Reuters sporočilo, da so se pogovori med Ukrajino in Rusijo v Istanbulu končali. To so bili prvi neposredni pogovori med državama od začetka vojne leta 2022, potem ko je Rusija začela invazijo na Ukrajino. Pogajanja so trajala nekaj manj kot dve uri.

"Če bodo iz Moskve dobili drugačna navodila, potem je mogoče, da se bo nekaj zgodilo danes," je glede morebitnega novega srečanja z rusko delegacijo v Istanbulu za AFP povedal ukrajinski uradnik in dodal, da zaenkrat ni nič načrtovano.

Vsebina pogovora ni bila razkrita, je pa ukrajinski uradnik Rusijo obtožil, da postavlja "nesprejemljive" ozemeljske zahteve za spodkopavanje pogajanj. "Ruske zahteve so ločene od realnosti in daleč presegajo vse, o čemer se je prej razpravljalo. Vključujejo ultimate Ukrajini, naj se umakne s svojega ozemlja zaradi premirja in drugih nekonstruktivnih pogojev," je za Reuters povedal anonimni vir in opisal pogovore med predstavniki obeh držav v Istanbulu.

Ukrajinci so jasni: Ruske zahteve so nerealne

Ukrajinski diplomatski vir je za Reuters dejal, da so ruske zahteve v Istanbulu nerealne in daleč presegajo vse, kar sta državi obravnavali in o čemer sta razpravljali v prejšnjih pogovorih. Te so med drugim vključevale "nezačetne in nekonstruktivne pogoje", je za Reuters povedal vir, ki je želel ostati anonimen. Z ruske strani ni bilo takojšnjega sporočila o koncu pogajanj.

Ukrajinska delegacija, ki jo vodi obrambni minister Rustem Umerov, naj bi se tudi pogajala o neposrednem srečanju med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je za AFP povedal ukrajinski diplomatski vir.

Ob tem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavil, da je njegova "glavna prednostna naloga popolna, brezpogojna in iskrena prekinitev ognja", in dodal, da se mora to zgoditi nemudoma, da se ustavi ubijanje in ustvari trdno podlago za diplomacijo.

"In če ruski predstavniki v Istanbulu danes ne morejo privoliti niti v to, v prekinitev ognja, potem bo stoodstotno jasno, da Putin še vedno spodkopava diplomacijo," je dodal Zelenski, ki je sporočila glede pogajanj v Istanbulu poslal iz Tirane, kjer trenutno poteka vrh Evropske politične skupnosti.

13.01 V Istanbulu začetek neposrednih pogajanj med Ukrajino in Rusijo

"Medtem ko vojna še naprej terja življenja, je ključnega pomena, da se čim prej doseže prekinitev ognja," je ob začetku pogovorov v istanbulski palači Dolmabahce dejal turški zunanji minister Hakan Fidan.

Marco Rubio Foto: Gulliverimage Pred tem sta potekali ločeni srečanji med ukrajinskimi, turškimi in ameriškimi predstavniki ter ameriškimi in ruskimi.

Na trilaterali je ameriški zunanji minister Marco Rubio pozval h končanju prelivanja krvi v Ukrajini, ki so jo na srečanju zastopali obrambni minister Rustem Umerov, vodja kabineta predsednika Andrij Jermak in zunanji minister Andrij Sibiha.

Na poznejšem srečanju je pogovore za zaprtimi vrati z vodjo ruske delegacije Vladimirjem Medinskim vodil predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Michael Anton.

10.29 Trump: Čim prej se želim srečati s Putinom

Predsednik ZDA Donald Trump je podal izjavo glede mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino. "Čas je, da to preprosto storimo. To bomo storili," je dejal Trump.

Dodal je, da se želi čim prej, takoj ko bo to mogoče, sestati z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Trump je v četrtek dejal, da je pomemben napredek v pogajanjih malo verjeten, dokler se s Putinom ne bosta osebno srečala.

Predsednik ZDA Donald Trump je podal izjavo glede mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino. "Čas je, da to preprosto storimo. To bomo storili," je dejal Trump, pri čemer je mislil na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Foto: Reuters

9.44 Začetek pogajanj med Rusijo in Ukrajino predvidoma opoldne

Ruska in ukrajinska pogajalska delegacija se bosta v Istanbulu s turškimi predstavniki predvidoma sešli danes okoli poldneva po lokalnem času, že pred tem pa bo potekalo tristransko srečanje med turškimi, ukrajinskimi in ameriškimi predstavniki, vire na turškem zunanjem ministrstvu navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Prvo srečanje v palači Dolmabahce med turškimi, ukrajinskimi in ameriškimi predstavniki je napovedano za okoli 10.45 po lokalnem času (ob 9.45 po srednjeevropskem času). Ukrajinska in ruska delegacija pa se bosta skupaj s turškimi predstavniki srečali ob 12.30 po lokalnem času (11.30 po srednjeevropskem času).

To bo prvo neposredno pogajanje med Rusijo in Ukrajino od leta 2022, a ker na njih ne bo ne ruskega predsednika Vladimirja Putina ne ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ni veliko upanja na preboj.

Putin je sicer prejšnji konec tedna predlagal, da bi se pogajanja začela v četrtek, vendar Kremelj več dni ni želel sporočiti, kdo bo del ruske delegacije, niti ni posredoval drugih podrobnosti.

Ruska ekipa je v četrtek zjutraj prispela v Istanbul, medtem ko je Zelenski svojo delegacijo iz Ankare proti metropoli ob Bosporju poslal v četrtek zvečer.

Zelenski je bil kritičen do ruskih predstavnikov, saj da gre za nižje uradnike, kar kaže na to, da se Moskva v resnici ne namerava pogajati o končanju vojne. Ukrajinsko delegacijo medtem vodi obrambni minister Rustem Umerov.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki je v danes pristal v Istanbulu, je pred tem v četrtek ocenil, da ni veliko upanja na preboj v mirovnih pogovorih ravno zaradi ruske delegacije, v kateri ni visokih političnih predstavnikov.

Tudi ameriški predsednik Donald Trump je ocenil, da je napredek v Turčiji malo verjeten, in dejal, da ne bo premika v smeri končanja triletne vojne, dokler se ne bo srečal s Putinom.

6.17 V Istanbulu neposredna pogajanja med Ukrajino in Rusijo

Neposredne pogovore med stranema v Istanbulu je v nedeljo predlagal Putin, številne zahodne države pa so Moskvo pozvale, naj sprejme 30-dnevno prekinitev ognja, in zagrozile z dodatnimi sankcijami v primeru nespoštovanja premirja.

Zelenski je v odzivu sporočil, da bo v četrtek v Turčiji, kjer pričakuje tudi Putina. Iz Moskve so nato sporočili, da se Putin pogovorov ne namerava udeležiti in da je za glavnega pogajalca imenoval svetovalca Vladimirja Medinskega.

Do odločitve Rusije je bil kritičen ukrajinski predsednik, češ da ruska delegacija nima jasnega mandata in da v nasprotju z ukrajinsko ni na dovolj visoki ravni.

Kot vodjo delegacije Ukrajine je namreč Zelenski v Istanbul poslal svojega obrambnega ministra Rustema Umerova. Ob tem je zagotovil, da je še vedno pripravljen na neposredne pogovore s Putinom. Ruski pogajalec Medinski pa je poudaril, da je Moskva pripravljena na razpravo o morebitnih kompromisih in da si želijo doseči trajen mir.

Tako predsednik ZDA Donald Trump kot državni sekretar Marco Rubio sta medtem v četrtek dejala, da ne pričakujeta bistvenega preboja v pogovorih med Ukrajino in Rusijo. Trump je pri tem napredek glede Ukrajine pogojeval tudi s svojim srečanjem s Putinom.

6.15 Evropski voditelji v Tirani o prizadevanjih za mir v Ukrajini

Voditelji okoli 50 evropskih držav in mednarodnih institucij se bodo danes zbrali na šestem vrhu Evropske politične skupnosti (EPS) v Tirani v Albaniji, v ospredju katerega bodo po pričakovanjih prizadevanja za mir v Ukrajini.

Voditelji bodo to neformalno srečanje začeli s plenarnim zasedanjem, posvečenim varnosti in skupni viziji za Evropo. Varnost in odpornost demokracij v luči ruskega napada na Ukrajino pa bo tudi ena od tem kasnejših razprav voditeljev v manjših skupinah.

Pričakovati je, da bodo prizadevanja za mir v Ukrajini pod vodstvom ZDA ena od osrednjih tem pogovorov voditeljev na in ob robu zasedanja. Udeležil naj bi se ga tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je še v četrtek mudil v Turčiji, ki gosti delegaciji Moskve in Kijeva za mirovna pogajanja.

Druga tema bo konkurenčnost gospodarstva in ekonomska varnost. Eno od okroglih miz na to temo bo skupaj s še enim voditeljem oziroma voditeljico povezoval premier Robert Golob.

Tretja tema pogovorov v manjših skupinah pa bodo izzivi na področju migracij, mobilnosti in opolnomočenja mladih.

Pričakovati je tudi številna dvo- in večstranska srečanja voditeljev ob robu zasedanja. Golob bo na primer sodeloval na srečanju podobno mislečih evropskih držav o razmerah na Bližnjem vzhodu s poudarkom na Gazi.

Vrh EPS bo prvič potekal v eni od držav Zahodnega Balkana, naslednjič pa se bodo voditelji sestali jeseni na Danskem.