Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



15.38 Rusija in Ukrajina izmenjali posmrtne ostanke vojakov

12.18 Von der Leyen napovedala nove sankcije proti Rusiji

9.36 Zrušeno ukrajinsko letalo F-16

9.34 Novinarji brez meja: Rusija v Ukrajini namerno napada hotele z novinarji

15.38 Rusija in Ukrajina izmenjali posmrtne ostanke vojakov

Rusija in Ukrajina sta danes izmenjali posmrtne ostanke vojakov, ki so umrli v vojni. Kijev je prejel posmrtne ostanke 909 vojakov, Rusija pa je prejela posmrtne ostanke 34 svojih vojakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinski vojaki, katerih posmrtne ostanke so danes vrnili v domovino, so umrli v spopadih v regijah Doneck, Lugansk, Zaporožje, Harkov in Sumi.

Nekatere posmrtne ostanke pa so prejeli iz ruskih mrtvašnic, saj so padli na območju ruskega Kurska, kjer je Ukrajina izvedla ofenzivo. Ruski mediji so medtem poročali, da je ruska stran prejela 34 trupel. Pri izmenjavi je posredoval Mednarodni odbor Rdečega križa.

12.18 Von der Leyen napovedala nove sankcije proti Rusiji

Ruski predsednik Vladimir Putin je z ravnanjem v zadnjih dneh, ko med drugim ni odpotoval v Istanbul na pogovore s Kijevom, pokazal, da si ne želi miru, je danes ob prihodu na vrh Evropske politične skupnosti v Tirani povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Zato EU pripravlja nove sankcije proti Moskvi, je dejala.

"Ne želi si miru, zato moramo okrepiti pritisk. Zato pripravljamo nov sveženj sankcij, ki bo med drugim vključeval ukrepe proti Severnemu toku 1 in Severnemu toku 2," je v Tirani povedala von der Leyen.

"Ne želi si miru, zato moramo okrepiti pritisk," je dejala Ursula von der Leyen. Foto: Reuters

Poleg tega bo predlog že 18. svežnja sankcij EU proti Rusiji vključeval znižanje cenovne kapice na rusko nafto, ki je namenjena omejevanju izvoza ruske nafte v tretje države, je napovedala. Komisija po njenih besedah načrtuje tudi dodatne sankcije proti t. i. floti ladij v senci. Gre za ladje pod zastavami tretjih držav, ki jih Rusija uporablja za izogibanje cenovni kapici.

Na to, da si Putin ne želi miru, kaže njegovo ravnanje v zadnjih dneh, je pojasnila predsednica komisije.

Najprej je namreč ruski predsednik razglasil tridnevno premirje ob obletnici konca druge svetovne vojne, ki ga po navedbah von der Leyen ni spoštoval. Zavrnil je tudi 30-dnevno brezpogojno premirje, h kateremu je ob podpori ZDA in več evropskih držav pozvala Ukrajina, je še povedala.

Nato je predlagal neposredne pogovore med Ukrajino in Rusijo v Turčiji, a kljub pripravljenosti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na srečanje ni odpotoval v Istanbul.

Do tega, da je Putin na pogovore v Turčijo poslal delegacijo z nižjimi uradniki, je bil ob prihodu na vrh Evropske politične skupnosti kritičen tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte.

"Zelo dobro ve, da je žogica zdaj na njegovi strani, da je v težavah in da je s tem, ko je poslal takšno delegacijo, naredil veliko napako," je povedal o ruskem predsedniku.

Prizadevanja za mir v Ukrajini so v središču današnjega šestega vrha Evropske politične skupnosti v Albaniji, ki se ga udeležuje okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih institucij.

V Istanbulu naj bi se medtem v kratkem ob posredovanju Turčije vendarle začela mirovna pogajanja med delegacijama Rusije in Ukrajine. Se je pa po poročanju tujih tiskovnih agencij že zaključilo srečanje med turškimi, ukrajinskimi in ameriškimi predstavniki.

9.36 Zrušeno ukrajinsko letalo F-16

Ukrajina je v incidentu izgubila letalo F-16, pri čemer se je pilot uspešno katapultiral. Za kakšen incident gre, še ni znano, a po navedbah ukrajinskih letalskih sil zrušenje ni bilo posledica ruskega napada. "Na letalu F-16 se je zgodila nenavadna situacija. Pilot se je uspešno katapultiral," so ukrajinske letalske sile zapisale na omrežju Telegram.

To je že tretje zrušenje letala F-16, odkar je Kijev lani od ameriških zaveznikov začel prejemati lovska letala. Pošiljanje lovskih letal v Ukrajino je odobrila uprava nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna. Ukrajina sicer ne razkriva števila letal, ki jih je prejela od zaveznikov.

Prvo letalo F-16 se je zrušilo avgusta 2024, pilotu se ni uspelo katapultirati.

9.34 Novinarji brez meja: Rusija v Ukrajini namerno napada hotele z novinarji

Rusija namerno napada hotele v Ukrajini, v katerih bivajo novinarji, ki poročajo o vojni, so danes opozorili pri nevladnih organizacijah Novinarji brez meja (RSF) in ukrajinski Truth Hounds. Napade so označili za vojne zločine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ruski napadi na hotele, ki gostijo novinarje v Ukrajini, se ne zgodijo po nesreči in niso naključni," je v izjavi sporočila Pauline Maufrais iz RSF.

Napadi so po oceni obeh nevladnih organizacij del širše strategije zastraševanja z namenom, da bi se manj poročalo o vojni. "Z napadanjem civilne infrastrukture kršijo mednarodno pravo in izvajajo vojni zločin," so dodali.

Od začetka ruskega napada na Ukrajino pred več kot tremi leti je Rusija izvedla najmanj 31 napadov na 25 hotelov. Večina zadetih hotelov je bila blizu front, od tega so le enega uporabljali v vojaške namere. V vseh drugih so bili nameščeni civilisti, med njimi novinarji.

Skupno je bilo prizadetih 25 novinarjev in drugih zaposlenih v medijih, najmanj sedem jih je bilo ranjenih. V napadu na mesto Kramatorsk avgusta 2024 je bil ubit varnostni svetovalec, ki je delal s tiskovno agencijo Reuters.

Po podatkih RSF je bilo do zdaj ubitih 13 novinarjev, ki so poročali o vojni v Ukrajini, od tega jih je 12 umrlo na ozemlju Ukrajine.