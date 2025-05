Veliki finale Evrovizije: kdo bo slavil?

V zgodnjih jutranjih urah bodo v baselski dvorani St. Jakobshalle razglasili zmagovalno skladbo 69. izbora pesmi Evrovizije, s tem pa bo postalo tudi jasno, katera država bo izbor gostila prihodnje leto.

Vrstni red nastopajočih v finalu

Norveška: Kyle Alessandro - Lighter Luksemburg: Laura Thorn - La poupée monte le son Estonija: Tommy Cash - Espresso Macchiato Izrael: Juval Rafael - New Day Will Rise Litva: Katarsis - Tavo akys Španija: Melody - Esa diva Ukrajina: Ziferblat - Bird of Pray Združeno kraljestvo: Remember Monday - What the Hell Just Happened? Avstrija: JJ - Wasted Love Islandija: Væb - Róa Latvija: Tautumeitas - Bur man laimi Nizozemska: Claude - C'est la vie Finska: Erika Vikman - Ich komme Italija: Lucio Corsi - Volevo essere un duro Poljska: Justyna Steczkowska - Gaja Nemčija: Abor & Tynna - Baller Grčija: Klavdia - Asteromata Armenija: Parg - Survivor Švica: Zoë Më - Voyage Malta: Miriana Conte - Serving Portugalska: Napa - Deslocado Danska: Sissal - Hallucination Švedska: KAJ - Bara bada bastu Francija: Louane - Maman San Marino: Gabry Ponte - Tutta l'Italia Albanija: Shkodra Elektronike - Zjerm

Bo spet slavila Švedska? Morda Avstrija? Ali pa kdo nepričakovan?

Zmagovalno pesem bodo izbirali strokovne komisije iz vseh 37 sodelujočih držav in gledalci s telefonskim glasovanjem. Tudi letos bo to razmerje enakovredno, skupni seštevek pa bo določil zmagovalca Evrovizije 2025. Stavnice sicer napovedujejo dvoboj Švedske in Avstrije.

Voditeljicama predizborov Hazel Brugger in Sandri Studer se bo v finalu pridružila še Michelle Hunziker, glasbeni gosti finala pa bodo lanski_a zmagovalec_ka Nemo ter "kralja evrovizijskih src" Käärijä in Baby Lasagna, ki bosta predstavila skupno pesem.

Preberite še: