Zdi se, da v tej postavi slovenska dekleta lahko spet dosežejo nekaj velikega na teniškem ekipnem tekmovanju Billie Jean King (BJK). Po besedah Maše Zec Peškirič, nove kapetanke, jim je že uspelo prebuditi pravi ekipni duh.

Slovensko žensko reprezentanco novembra v Indiji (Bengaluru) čaka play off v pokalu Billie Jean King (BJK). Slovenija bo v Indijo, kjer bo v skupini poleg domače reprezentance nastopila še Nizozemska, odpotovala 7. novembra. Tekmovanje bo potekalo od 14. do 16. novembra.

Slovenska ekipa bo močna. Zastopale jo bodo Kaja Juvan, Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović in Nika Radišić. Zadnji dve v zadnjem obdobju blestita v igri dvojic. Tik pred odhodom pa je nastop odpovedala Veronika Erjavec, ki je imela letos zelo uspešno sezono.

Maša Zec Peškirič, nova kapetanka, je bila tudi sama nekdaj vrhunska igralka. Foto: Aleš Fevžer

Slovenska reprezentanca v Indijo odhaja z novo kapetanko. To vlogo je pred kratkim prevzela Maša Zec Peškirič, ki je tudi sama nekdaj igrala tenis in trenutno živi v Berlinu. Zec Peškirič ne skriva ambicij, da bi se dekleta v prihodnosti še enkrat uvrstila v finale tega prestižnega turnirja. Zato že od samega začetka dela v smeri, da bi se kot ekipa zelo dobro ujeli in povezali.

"Do zdaj sem se pogovarjala z igralkami, njihovimi trenerji in smo se poskušali čim bolj uskladiti. Torej da bi se na ta način lahko čim bolje pripravili v tednu, ko bomo v Indiji. Dobro smo komunicirali in mislim, da smo že vzbudili ekipni duh. Zelo se že veselim, da v petek odhajamo, da se še bolj povežemo in še bolje pripravimo," je povedala Maša Zec Peškirič, ki opozarja na nekoliko specifične pogoje v Indiji. Igrali bodo na višini 900 metrov nadmorske višine, bo pa tudi veliko bolj toplo in vlažno.

Kako gleda na odpoved Veronike Erjavec? Veronika Erjavec je odpovedala nastop. Foto: Guliverimage

Zec Peškirič se ni mogla izogniti vprašanju glede odpovedi Veronike Erjavec, trenutno ene najbolj vročih slovenskih teniških igralk. Ta je tik pred odhodom javnosti sporočila, da jo tokrat ne bo zraven. Kako na to odpoved gleda kapetanka?

"Na začetku je bila predvidena tudi Veronika, ampak se je na žalost malo poškodovala in njeno stanje ni najboljše. Zdaj se bo poskusila rehabilitirati in videla bo, ali bo lahko igrala na južnoameriški turneji. Gre ji tudi za točke, ker bi bila rada uvrščena na glavni turnir OP Avstralije. Vseeno imamo super ekipo," je povedala Zec Peškirić in s tem dala vedeti, da verjame v trenutno ekipo.

Tamara Zidanšek prihaja s polno energije. Foto: Aleš Fevžer

Vzela si je čas zase, tako da se je spočila

Očitno bo najbolj računala na Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan, ki sta bili že v preteklih letih ogrodje reprezentance. Zidanšek, ki zadnjih nekaj let živi na Obali, si je v tem obdobju vzela nekaj časa zase.

"Odigrala sem nekaj dvobojev v italijanski ligi, da sem ohranjala tekmovalno in ekipno vzdušje. Rekla bom, da je bilo lepo obdobje, saj je bilo manj potovanj … Sem kar spočita," je uvodoma povedala trenutno 164. igralka sveta, ki se vedno dobro počuti v dresu Slovenije. "Veselim se tega obdobja, ker smo dobra ekipa, dobro se razumemo in vedno se imamo lepo. Drugače je kot takrat, ko potuješ sam. Vzdušje je drugačno, kar je pri nas dobrodošlo."

Kaja Juvan se veseli tedna z dekleti. Foto: Aleš Fevžer

Kaja Juvan z nekoliko manj počitka

Manj počitka je imela Kaja Juvan, ki je v zadnjem obdobju veliko letela in se prilagajala. Ljubljančanka, ki se je po enoletnem premoru uspešno vrnila na teniška igrišča, pravi, da bo vseeno lahko malo zadihala.

"Zadnje potovanje na žalost ni tako kratko, a vendar gremo toliko prej, da se bom lahko nekoliko odpočila. Veselim se tega tedna z ekipo. Malo drugače je kot ponavadi pri nas. Mislim, da nas bo ta skupinski duh dvignil, in upam, da nam bo to koristilo," je povedala Juvan, trenutno 97. igralka sveta, in se dotaknila tudi nasprotnic v Indiji.

"Mislim, da sta obe ekipi zahtevni. Gostujoče ekipe nikoli ne moreš odpisati. Igramo na višini in indijske igralke so zagotovo tega bolj vajene kot mi. Gre za skupinsko tekmovanje in ekipa se spodbuja med seboj. Nizozemke so favoritinje na papirju in mislim, da je na tej stopnji sezone, ko so vsi utrujeni, nekako vse odprto. V to gremo čim bolje pripravljene. Upam, da s čim več energije in da se bo dobro izteklo," je dejala 24-letna Ljubljančanka.

Tea Starc v družbi Kaje Juvan in Tamare Zidanšek Foto: Aleš Fevžer

Tudi Tea Starc je zelo optimistična

Zelo optimistična je bila tudi Tea Starc, direktorica Tenisa Slovenija. "Veseli smo, da so se dekleta odzvala povabilu. Verjamemo, da zmoremo najbolje. Držimo pesti in želimo srečno pot. Tokrat gremo malo dlje. Z organizacijskega vidika je odprava malenkost bolj zahtevna, ampak z vsemi izkušnjami, znanjem in predvsem z najboljšimi dekleti gremo zmagam naproti."

