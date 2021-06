Nick Kyrgios meni, da je Novak Đoković izdal njihov šport

Šestindvajsetletni teniški igralec je svojo državo zapustil šele po letu in pol, ko se je v svetu prvič razširil koronavirus. Svoj zadnji dvoboj je igral februarja na OP Avstralije, kjer je izpadel v tretjem krogu. Poleg tega, da bo na svet travi igral v posamični konkurenci, bo zaigral tudi v mešanih dvojicah. Njegova partnerka pa bo legendarna Venus Williams.

Kot je povedal, si je že v prvem krogu zaželel za nasprotnika Novaka Đokovića. Prepričan je, da bi lahko prvemu igralcu na igrišču povzročal kar nekaj težav. "To je blagoslov. Mogoče ne bom igral, ampak ljudje si želijo samo enega dvoboja: Kyrgios – Đoković. To kaže, da lahko doprinesem temu športu," je za britanski Telegraf povedal Kyrgios.

Vseeno je treba povedati, da je Avstralec dvakrat v karieri premagal Novaka Đokovića. Obakrat se je to zgodilo leta 2017. Predvsem pa se želi zabavati na igrišču. "Nikoli nisem igral tenisa zaradi denarja, slave in ostalega sra***. Želim, da se imajo ljudje lepo. Vem, da je veliko gledalcev, ki si želijo navdušenja in jaz jim to lahko dam."

Trenutno 60. igralec sveta je bil večkrat največji kritik Novaka Đokovića. Zelo oster je bil do njega po lanskem turnirju Adria Toura, ko se je nekaj igralcev okužilo s koronavirusim. "Malo je izdal šport. On je LeBron James v tenisu, je prvi igralec sveta in mora biti zgled drugim. Tisto, kar je naredil, ni bilo najbolje za šport, a vsi delamo napake. To je zdaj že preteklost."

"Zdi se mi, da moram še nekaj pokazati na igrišču in zdi se mi, da si me marsikdo želi videti igrati." Foto: Reuters

Jedel bo jagode in se zabaval na igrišču

V zadnjem obdobju, ko ni skoraj nič igral, ni pogrešal tenisa. Tudi rezultatov ni spremljal. "Bil sem vesel brez tenisa," je dejal četrtfinalist Wimbledona iz leta 2014. "Zdi se mi, da moram še nekaj pokazati na igrišču in zdi se mi, da si me marsikdo želi videti igrati. Rad bi šel na igrišče in se zabaval. Že nekaj časa nisem bil na teniškem igrišču. To je Wimbledon, to je vrhunec tenisa. Pripravil si bom jagode in se ohladil," je v svojem slogu povedal popularni Avstralec, ki bo v uvodnem krogu igral proti Francozu Ugu Humbertu.