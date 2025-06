Petri Kvitovi povabilo v Wimbledon

Čeprav je šele 572. igralka sveta, bo 35-letna Čehinja Petra Kvitova vendarle nastopila na teniškem turnirju v Wimbledonu, kjer je že dvakrat zmagala. Prireditelji so igralki, ki lani zaradi nosečnosti na "sveti travi" ni igrala, predlani pa je prišla do osmine finala, namenili povabilo, vsa preostala pa so podelili domačim igralkam.