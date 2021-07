Pasti, ki stojijo nasproti

Gostiteljica Japonska, Argentina in Španija bodo reprezentance, s katerimi se bo slovenska košarkarska reprezentanca pomerila na krstnih olimpijskih igrah. Japonci ne bodo pretrd oreh, čeprav imajo v svojih vrstah tudi košarkarja iz lige NBA, medtem ko so Španci kot aktualni svetovni prvaki in Argentinci kot podprvaki sestavili kakovostno zasedbo, ki bosta predstavljali slovenski reprezentanci velik izziv.

Luka Dončić in druščina so v velikem slogu prestali kvalifikacije za olimpijske igre v Litvi. S pristopom in načinom igre so prav vsem tekmecem otežili dan. Z zvezdnikom Dallasa je naša izbrana vrsta dobila dodatno širino in na njegovih krilih želijo leteti tudi na krstnih olimpijskih igrah v Tokiu. Njihov namen ni le sodelovati, ampak narediti vse, da po zlatem Istanbulu v vitrino dodajo še eno medaljo.

Japonci bodo v skupini z Argentino in Španijo najlažji tekmec. Nazadnje so na olimpijskem turnirju nastopili leta 1976 v Montrealu, kjer so na petih tekmah ostali praznih rok. Petkrat so izgubili tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu. In glede na skupino, v kateri bodo nastopali, je težko pričakovati, da bodo prišli do prvenca na olimpijskih igrah.

Rui Hachimura je najboljši japonski košarkar, ki igra pri Washington Wizards. Foto: Reuters

Njihov cilj je zmaga, poudarjajo na Daljnem vzhodu. Vse upe polagajo na košarkarja iz lige NBA. Rui Hachimura dve leti igra v ligi NBA za Washington Wizards. V zadnji sezoni je v povprečju dosegal 13,8 točke in 5,5 skoka na tekmo, na parketu pa je prebil nekaj več kot 30 minut. Drugi košarkar, ki si kruh služi v najmočnejši košarkarski ligi, je Yuta Watanabe. V zadnji sezoni je bil član Toronto Raptors (4,4 točke, 3,2 skoka v 14,5 minute), pred tem pa je dve sezoni preigral v dresu Memphis Grizlies.

Glavni trener Julio Lamas je preostale košarkarje v večini iskal v japonskem prvenstvu in med njimi so tudi takšni, ki so že bili najkoristnejši košarkarji tamkajšnje lige - Daiki Tanaka, Kosuke Kanamaru, Yuki Togashi in Makoto Hiejima. Japonci imajo tako kot Slovenci prav tako naturaliziranega košarkarja. Selektor je namenil mesto Gavinu Edwardsu, ki je že vse od leta 2017 član japonskega kluba Chiba Jets.

Reprezentanca Japonske Avi Koki Schafer (SeaHorses Mikawa),

Rui Hachimura (Washington Wizards),

Yuta Watanabe (Toronto Raptors),

Gavin Edwards (Chiba Jets Funabashi),

Hugh Watanabe (Ryukyu Golden Kings),

Tenketsu Harimoto (Nagoya Diamond Dolphins),

Daiki Tanaka (Alvark Tokyo),

Kosuke Kanamaru (Shimane Susanoo Magic),

Makoto Hiejima (Utsunomiya Brex),

Yuki Togashi (Jets)

Leo Vendrame (Sunrockers Shibuya),

Yudai Baba (Melbourne United).

Španija z izkušeno, preverjeno zasedbo, ki bo izziv za Dončića

Španci imajo visoke ambicije na olimpijskih igrah. V preteklosti so osvojili že štiri medalje na največjem športnem dogodku – tri srebrne in bronasto. Bronasti so bili na preteklih igrah v Riu, sicer pa se lahko pohvalijo, da so aktualni svetovni prvaki. Na Kitajskem so v velikem finalu z 20 točkami razlike (95:75) preskočili Argentino, ki je prav tako tekmec v skupini.

Reprezentanca ZDA je na zadnjem prvenstvu nastopila z rezervno ekipo in se od boja za medalje poslovila po četrtfinalnem porazu proti Franciji, zato se je Špancem odprla pot do velikega zlata.

Sergio Rodriguez in Pau Gasol sta izkušena košarkarja španske izbrane vrste. Foto: Sportida

In prav Francija bo naslednji tekmec v sklopu priprav na olimpijske igre. Selektor Sergio Scariolo bo v Tokiu razpolagal z zavidanja vredno ekipo. "Priprave potekajo dobro, ekipa trenira na visokih obratih. Tekma proti Francozom bo test pripravljenosti," je v Malagi, kjer se pripravlja španska reprezentanca, izpostavil Sergio Llull.

Zadnje merjenje moči Slovenije in Španije na velikem tekmovanju, če izvzamemo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, je bilo na evropskem prvenstvu v Istanbulu, kjer so košarkarji z Iberskega polotoka naleteli na previsok slovenski zid. Dobesedno so se ustrašili tekme z našimi košarkarji, kar je selektor dal vedeti že na novinarski konferenci pred tekmo. Kapetan Goran Dragić in druščina so v polfinalu povozili Špance s kar 92:72.

Scariolo ima v svojih vrstah zelo izkušene košarkarje. Ob Llullu so tu še brata Pau in Marc Gasol, Sergio Rodriguez, Ricky Rubio, Rudy Fernandez, Victor Claver. V ligi NBA imata vsak svojo vlogo brata Juancho in Willy Hernangómez. Proti tovrstni zasedbi bo kar nekaj slovenskih košarkarjev igralo z dodatnim motivom. V prvi vrsti Luka Dončić, ki je mladost preživel pri Real Madridu, nato še Klemen Prepelič in naturalizirani Mike Tobey, ki sta zadnjo sezono igrala za Valencio, ter Zoran Dragić, ki je bil član Baskonie.

Španci bodo pred odhodom na Japonsko odpotovali v Las Vegas, kjer se bodo 18. julija pomerili proti reprezentanci ZDA.

Kandidati za špansko reprezentanco Rick Rubio (Minnesota Timberwolves)

Sergio Rodriguez (Olympia Milan)

Carlos Alocén (Real Madrid)

Sergio Llull (Real Madrid)

Dario Brizuela (Unicaja Malaga)

Xabier López-Arostegui (Valencia Basket)

Rudy Fernandez (Real Madrid)

Alex Abrines (Barcelona)

Alberto Abalde (Real Madrid)

Juancho Hernangómez (Minnesota Timberwolves)

Victor Claver (Barcelona)

Pau Gasol (Barcelona)

Marc Gasol (LA Lakers)

Willy Hernángomez (New Orleans Hornets)

Usman Garuba (Real Madrid)

"Imamo boljše posameznike kot pred dvema letoma"

Izjemno nevarni bodo tudi Argentinci, ki bodo imeli v svojih vrstah deset od 12 košarkarjev, ki so pred dvema letoma osvojili srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu. Med njimi je tudi 41-letni zimzeleni Luis Scola, ki je leta 2019 blestel na prvenstvu v Pekingu.

Facundo Campazzo je v preteklosti tako kot Luka Dončić igral za Real Madrid. Foto: Sportida

Glavni trener Sergio Hernandez ima v svojih vrstah izkušene košarkarje, kar nekaj pa jih igra v ligi NBA: "Zagotovo prihajamo v Tokio z boljšimi posamezniki kot na Kitajsko pred dvema letoma. Campazzo, Vildoza, Laprovittola, Deck, Brussino, Delia in Bolmaro so v zadnjih letih ogromno napredovali. Nihče ni nazadoval ali stagniral. Vsi so boljši. Bistveno boljši so. A to ne pomeni, da bomo v Tokiu igrali kot na Kitajskem. Vendarle pa je osnova prava. V Tokiu bomo videli, kam bo pot peljala."

Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Luca Vildoza (New York Knicks) in Eaves Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder) so člani NBA ekip in bodo tvorili jedro. Kakor tudi košarkarji, ki igrajo v evropskih velikanih, kot so Real Madrid, Barcelona, Žalgiris. Argentina bo tako na olimpijskih igrah zaigrala s kakovostno zasedbo, ki ima potencial tudi za medaljo.