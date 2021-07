Veliko priznanje: v Dallasu je 6. julij odslej dan Luke Dončića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Dallasu, domu košarkarskega kluba Mavericks, so na zanimiv način pokazali, kako cenijo slovenskega košarkarskega zvezdnika Luko Dončića. Vodstvo okrožja tega teksaškega mesta je namreč danes sprejelo sklep, da se 6. julij razglasi za dan Luke Dončića.

Čudežnega dečka slovenske košarke, ki si je z reprezentanco v Litvi pred dnevi izboril prvi nastop na olimpijskih igrah, je tako doletela še ena velika čast. "Komisiji okrožja Dallas je v čast, da lahko Luki Dončiću čestita za vlogo ambasadorja košarke. Navdušeni in ponosni smo, da predstavlja prebivalce okrožja, čestitamo mu za vse dosežke in se že veselimo razburljivih let, ki prihajajo," je v obrazložitvi sklepa zapisal sodnik Clay Jenkins.

Dončića ne cenijo zgolj zaradi košarkarskih veščin, s katerimi je povzdignil klub Dallas Mavericks, pač pa tudi zaradi njegovega dobrodelnega udejstvovanja. Z donacijami se je izkazal pri letošnji zmrzali, ki je pozimi presenetila Teksašane, tudi prebivalce Dallasa, pa njegovi podpori zdravstvenemu osebju, ki se je spopadalo z epidemijo koronavirusa.

Po tej potezi dallaških lokalnih oblasti bo 22-lertni Ljubljančan še težje zavrnil podaljšanje pogodbe z Mavericks, kar tudi sicer naj ne bi bilo vprašanje. Po koncu letošnje sezone, v kateri so Mavericks izpadli v prvem krogu končnice, ko so jih premagali Los Angeles Clippers, je na vprašanje o pogodbi odgovoril le: "Mislim, da veste, kakšen je moj odgovor."

