Scenarij, ki ga je v ligi NBA napovedal le malokdo

V senci premierne uvrstitve Slovenije na olimpijske igre se bo danes v ligi NBA začel veliki finale. V finalu se bosta precej nepričakovano pomerila Phoenix Suns in Milwaukee Bucks, ki so si za razliko od Sunsov enkrat v zgodovini že nadeli šampionski prstan. Prvič po 2010 bo finale minil brez dveh glavnih superzvezdnikov lige NBA LeBrona Jamesa in Stephena Curryja, glavno vprašanje pa pred prvo tekmo ostaja, kdaj se bo na parket vrnil grški orjak Giannis Antetokounmpo?

Liga NBA je v tej sezoni postregla s številnimi presenečenji, po mnogih preobratih, poškodbah in slovesu favoritov pa se bo v noči na sredo začel veliki finale. Phoenix in Milwaukee sta dve ekipi, ki že vrsto let sanjata o naslovu v ligi NBA, tako Bucks kot Suns pa so tretjič v finalu lige NBA. Phoenix v 53 letih, odkar obstaja klub, sploh še nikoli ni osvojil šampionskega prstana, hkrati pa se je prvič po 28 letih uvrstil v veliki finale. Na drugi strani se je Milwaukee prvič in zadnjič naslova veselil davnega leta 1971, ko sta ekipo vodila legendarna Kareem Abdul-Jabbar in Oscar Robertson. Točno 50 let po prvem naslovu imajo Bucksi tako novo priložnost za uspeh.

Kareem Abdul-Jabbar je Milwakee popeljal do do zdaj edinega šampionskega prstana. Foto: Guliverimage/Getty Images

To bo tudi prvi nastop v finalu za veterana Chrisa Paula, ki je del lige NBA že 16 let in je v tej sezoni odlično sodeloval z Devinom Bookerjem, DeAndrejem Aytonom in preostalo mlado zasedbo Sunsov. Milwaukee je v sezonah 2019 in 2020 dvakrat postavil rekord v številu zmag v rednem delu sezone, a se je Bucksom v izločilnih bojih vedno zataknilo še pred finalom. Letos jim je končno uspelo, a jim veliko sivih las pred prvo tekmo povzroča poškodba kolena prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki je pred prvo tekmo še pod vprašajem.

Phoenix prvič v velikem finalu

Bo Chrisu Paulu v jeseni kariere vendarle uspelo? Foto: Reuters Phoenix je svojo pot v končnici začel z zmago nad aktualnimi prvaki Los Angeles Lakers s 4:2. Naslednji na spisku Sunsov so bili Denver Nuggets z MVP-jem Nikolo Jokićem in našim Vlatkom Čančarjem. V tej seriji je zablestel 36-letni Paul, ki je v polfinalu zahoda v povprečju dosegal 25,5 točke na tekmo in skupaj s soigralci pometel z Nuggetsi (4:0). Phoenix je tako prišel do svojega prvega konferenčnega finala v desetletju. Tik pred začetkom zadnjega dejanja konferenčnega finala je bil Paul zaradi zdravstvenega protokola v povezavi s koronavirusom prisiljen izpustiti prvi dve tekmi, breme pa je nase prevzel Devin Booker. Ekipa Montyja Williamsa je nato po hudem boju s 4:2 izločila tudi trdožive, a zdesetkane Clipperse in se prvič po letu 1993 uvrstila v veliki finale. "Po šestnajstih letih in veliko grenkih porazih sem dočakal tudi ta trenutek," je po uvrstitvi v finale dejal Paul.

Milwaukee se je za uvrstitev v zadnje dejanje te sezone namučil še nekoliko bolj kot Phoenix. Sezono pa je tako kot že nekaj zadnjih začel kot eden od favoritov za končni uspeh. Po uvrstitvi v končnico so Bucks najprej pometli z Miamijem Gorana Dragića. V polfinalu so po drami izločili zvezdniški Brooklyn, pri katerem sta imela težave s poškodbama James Harden in Kyrie Irving. V odločilni sedmi tekmi je Kevin Durant pri odločilnem metu za zmago stal na črti za tri točke, kar je na koncu zadostovalo za podaljšek, po katerem se je veselil Milwaukee. Tudi v finalu smo videli številne preobrate, Atlanta, ki je pred začetkom veljala za velikega "underdoga", pa se je odlično upirala Milwaukeeju, ki si je na koncu z zmago s 4:2 v seriji priboril prvi veliki finale po petdesetih letih.

Mike Budenholzer upa, da bo lahko računal tudi na pomoč svojega prvega igralca. Foto: Reuters

Vprašaj pri grškem orjaku

V taboru Milwaukeeja so tako pred prvo tekmo močno na trnih, grški orjak Antetokounmpo, ki se je poškodoval na četrti tekmi finala vzhodne konference proti Atlanti, zaradi hiperekstenzije levega kolena še ni povsem nared, a bo morda vseeno stisnil zobe in nastopil na prvi tekmi. "Giannis vsak dan naredi večji napredek, danes je imel dober dan. Po poškodbi je v soboto prvič spet stopil na parket, a ni še treniral z ekipo. Upamo, da bo nared za igro. Ko Giannis igra, vemo, da imamo vedno rešitev, saj mu le podamo žogo in sam ekipo popelje do želenega rezultata. Če ga ne bo, se bomo morali prilagoditi," je pred tekmo dejal trener Milwaukeeja Mike Budenholzer.

"Mislil sem, da bomo imeli, če se stvari obrnejo v našo smer, priložnost tekmovati, a nikoli nisem pomislil, da nam bo uspelo priti tako daleč," je pred finalom dejal Williams. Foto: Getty Images

"Mislil sem, da bomo imeli, če se stvari obrnejo v našo smer, priložnost tekmovati, a nikoli nisem pomislil, da nam bo uspelo priti tako daleč. A kljub temu, priznam, sem večkrat pomislil tudi na finale. Konec koncev vsi igramo zaradi tega. Hvaležen sem, da lahko treniram to ekipo fantov, in mislim, da se staram, saj uživam v vsakem trenutku, v katerem uživajo tudi moji košarkarji," je pred začetkom finalne serije priznal trener Phoenixa Williams.

Liga NBA, finale Prva tekma, sreda, 7. junij:

3.00 Phoenix Suns – Milwaukee Bucks Druga tekma, petek, 9. julij:

3.00 Phoenix Suns – Milwaukee Bucks Tretja tekma, ponedeljek, 12. julij:

2.00 Milwaukee Bucks – Phoenix Suns Četrta tekma, četrtek, 15. julij:

3.00 Milwaukee Bucks – Phoenix Suns Morebitna peta tekma, nedelja, 18. julij:

3.00 Phoenix Suns – Milwaukee Bucks Morebitna šesta tekma, sreda, 21. julij:

3.00 Milwaukee Bucks – Phoenix Suns Morebitna sedma tekma, petek, 23. julij:

3.00 Phoenix Suns – Milwaukee Bucks Igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1.

