Peta tekma brez Antetokounmpa, Young še vedno vprašljiv

Ponoči se bosta v petio tekmi finala vzhodne konference pomerila moštvi Milwaukee Bucks in Atlatna Hawks, manjkal pa bo prvi zvezdnik prvega, Giannis Antetokounmpo, ki si je na četrti tekmi poškodoval koleno. Po poškodbi na tretji tekmi serije pa je še vedno vprašljiv tudi nastop najboljšega strelca Atlante Traeja Younga (gleženj).

Serija je po štirih tekmah izenačena na 2:2, vsaka od ekip je zmagala na eni tekmi doma in eni v gosteh, peta tekma pa bo spet v dvorani Fiserv Forum v Milwaukeeju. Atlanta utegne pogrešati tudi Švicarja Clinta Capelo, ki je staknil poškodbno očesa.

Antetokounmpo je za peto tekmo izgubljen, njegovi nadaljnji nastopi v tej sezoni pa so še pod velikim vprašajem. 211 cm visoki Grk si ni strgal kolenskih vezi, kar bi zahtevalo večmesečno okrevanje, temveč je utrpel zvin kolena, ki se zaceli precej hitreje in brez kirurških posegov, so sporočili Milwaukee Bucks.

Giannis Antetokounmpo is out (hyperextended left knee) for Game 5 tonight. pic.twitter.com/AukUvfi7SU — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 1, 2021

Liga NHL, 1. julij (konferenčni finale): 2:30, Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks /2:2/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

