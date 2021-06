Hawks branijo svojo trdnjavo. Z Youngom ali brez?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finalu vzhodne konference lige NBA je na vrsti četrta tekma med Atlanta Hawks in Milwaukee Bucks. Slednji vodijo z 2:1 v zmagah, gostitelji, ki so prvo tekmo na domačem parketu izgubili s 102:113 pa utegnejo ponoči ostati brez pomoči prvega strelca ekipe, Dončićevega kolega z nabora 2018 Traeja Younga. Ta si je na tretji tekmi zvil gleženj in je na seznamu vprašljivih za četrto tekmo.