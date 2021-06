Bo Phoenix v zgodnjih jutranjih urah že prvi finalist?

Po "breaku" na četrti tekmi so "Sonca" le še zmago oddaljena od uvrstitve v finale lige, na katerega čakajo že vse od leta 1993. Clippers bolj kot ne lahko reši le še čudež, saj poznamo le redke primere, ko so se ekipe vračale po takem zaostanku. Kot zadnji je to prav proti moštvu iz Los Angelesa lani storil Denver, najbolj znan preobrat zadnjega obdobja pa sega v leto 2016, ko so Cleveland Cavaliers v svoj prid obrnili veliki finale lige proti Golden State Warriors. V zadnjih desetih letih smo sicer videli pet takih primerov, vseh skupaj v zgodovini lige pa je bilo 13.

Clippers še vedno ne bodo mogli računati na prvega zvezdnika Kawhija Leonarda in Sergea Ibako, medtem ko Suns po vrnitvi veterana Chrisa Paula večjih težav s poškodbami nimajo. Moštvu iz mesta angelov ne gredo na roko niti rezultati zadnjih medsebojnih srečanj, saj so od zadnjih 11 dobili le tretjo tekmo te serije.