Največ pogledov usmerjenih v Traeja Younga

V noči na ponedeljek se bodo košarkarji Atlanta Hawks in Milwaukee Bucks pomerili na tretji tekmi konferenčnega finala končnice lige NBA. Skupni rezultat v zmagah je izenačen na 1:1, to bo prva tekma na domačem parketu Atlante. Pogledi domačih navijačev bodo usmerjeni zlasti v Traeja Younga, mladega zvezdnika lige NBA, ki je na prvi tekmi nasul Milwaukeeju kar 48 točk, na drugi pa jih ob skromnem metu iz igre prispeval le 15, poleg tega pa izgubil kar devet žog.

Bo Atlanta izkoristila prednost domačega igrišča? Milwaukee je na prvi tekmi konferenčnega finala ni. Takrat ni našel pravega načina, kako ustaviti 22-letnega Traeja Younga. Dončićev sovrstnik je blestel in dosegel kar 48 točk.

Na drugi tekmi je bilo marsikaj drugače. Bucks so zaigrali bolje v obrambi, že po prvem polčasu vodili za +32, na koncu pa ponižali Atlanto s 125:91. Pri Milwaukeeju sta na seznamu strelec izstopala prvi as Giannis Antetokounmpo (25) in Jrue Holiday (22), pri Atlanti pa je Young ob metu iz igre 6/16 dosegel ''le'' 15 točk in zase skromne tri asistence, hkrati pa izgubil kar devet žog. Toliko jih v tej sezoni še ni zapravil na enem srečanju.